Опубликовано: 14.01.2025 13:57 , Обновлено: 14.01.2025

Сегодня Александр Лукашенко назначил Артура Карповича министром антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Президент поставил перед ним задачу обеспечить справедливое ценообразование, сообщило госагентство БелТА.

Во время назначения Лукашенко [link href=“https://belta.by/president/view/lukashenko-o-formule-v-tsenoobrazovanii-chtoby-tseny-ne-skakali-osobenno-vverh-688663-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link], что рассчитывает на долгосрочное действие новой формулы ценообразования, которая сейчас разрабатывается. При этом он подчеркнул, что это задача правительства, а не только МАРТ.

«Ваша задача — изучить опыт советской торговли и сделать все, чтобы на прилавках был ассортиментный перечень товаров. И цены ни в коем случае не скакали, особенно вверх», — обратился Лукашенко к Карповичу.

Президент также отметил недопустимость большого разрыва в доходах между руководством и рядовыми сотрудниками торговых предприятий: «Не должно быть так, что какие-то учредители, директора и начальники ходят с карманами, деньгами набитыми, а контролер-кассир или грузчик на складе влачат нищенское существование».

Новый глава МАРТ, в свою очередь, заявил журналистам, что формула ценообразования должна учитывать интересы всех участников рынка, включая потребителей, производителей и торговлю.

«Перекос в ту или иную сторону не даст должного эффекта. Она [формула] должна быть справедливая, как сказал глава государства», — подчеркнул Карпович. По его словам, решение по формуле ценообразования достигло заключительной стадии разработки.

Также Карпович отметил, что за время его отсутствия в министерстве (до 2019 года он работал в системе МАРТ, в том числе первым замминистра) доля отечественных товаров в розничной торговле снизилась.

«На мой взгляд, это большой минус. (…) Мне кажется, что необходимо больше внимания уделить защите внутреннего рынка, поддержке наших производителей. Потому что время достаточно непростое, год будет сложным», — заявил министр.

Ранее редакция Telegraf.news рассказывала, как прошлый глава МАРТ Алексей Богданов заявлял, что действующая система госрегулирования цен, основанная на постановлении правительства № 713, доказала свою «эффективность». Например, потому что официальная инфляция осталась в пределах установленного указом президента параметра — не более 6% по итогам 2024 года. В то же время, как отмечал экс-министр, система требует «совершенствования». Почему?

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