Белорусские магазины сделали скидки до 40% на хамон, форель, креветки, кофе, мандарины. Где закупиться перед Рождеством?
Хоть Новый год белорусы отметили, впереди еще Рождество, а вместе с ним четырехдневные выходные. Посмотрели, где можно закупиться на скидках для праздничного стола и приобрести по сниженной стоимости фрукты, овощи, рыбу, мясо, сыры и не только.
Edostavka
Интернет-магазин Edostavka [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price” target=“_blank” rel=“noopener”] обновил [/link] свои традиционные крашцены. Вот какие товары на акции до 18:00 7 января:
- cыр мягкий с белой плесенью Danke Brie, 50%, 125 г - 8,99 рубля (-13%),
- сыр мягкий с белой плесенью «Камамбер с зеленью» 50%, 125 г - 10,59 (-18%),
- окорок сыровяленый Le Jambon, хамон нарезанный, 70 г - 9,99 (-12%),
- хек свежемороженый, тушка, 1 кг - 13,99 (-14%),
- торт «Трюфельное наслаждение», 800 г - 19,99 (-22%),
- ананасы «Нежино», консервированные кольца в сиропе, 565 г - 4,79 рубля (-11%),
- кофе растворимый Nescafe Сlassic с добавлением молотого, 500 г - 35,99 (-20%),
- напиток газированный Coca-Cola, 500 мл - 1,55 (-22%),
- форель «Санта Бремор» слабосоленая, филе-кусок, 200 г - 14,99 (-13%),
- мандарин, 1 кг - 6,99 (-10%),
- сельдь «Матиас», 500 г - 8,49 (-11%),
- икра горбуши зернистая «Совьет», 105 г - 19,99 (-22%),
- креветки VICI королевские варено-мороженые в панцире, 1 кг - 20,99 (-27%),
- минтай Borealis, филе мороженое, 750 г - 12,99 (-15%),
- икра лососевая, 95 г - 23,99 (-28%),
- кофе молотый Lavazza Qualita Oro, 250 г - 17,99 (-26%),
- продукт сырокопченый «Балык говяжий», 100 г - 6,25 (-20%),
- брускетта Maretti Bruschette, грибы со сметаной, 70 г - 2,99 (-32%),
- хрен «Махеевъ» столовый, 140 г - 2,49 (-40%),
- полуфабрикат из свинины «Лопаточная часть» охлажденный, 1 кг - 15,99 (-14%),
- и не только.
До 46%. Белорусские торговые сети обрушили цены на ананасы, рыбу, колбасы, мясо, виноград и не только
Green
Тем временем торговая сеть Green по 8 января [link href=“https://www.green-market.by/shares/green-days-yanvar” target=“_blank” rel=“noopener”] снизила [/link] цены на эти продукты:
- Мандарин, 1 кг - 7,99 рубля,
- Креветки королевские с пряностями VICI варено-мороженые с головой, 1 кг - 19,99.
- Торт “Местное известное СникерStar”, 1 кг - 34,99 рубля.
- Капуста пекинская, 1 кг - 3,99.
- Апельсин, 1 кг - 5,99.
- Стейк форели мороженый, 400 г - 22,99.
- Филе минтая свежемороженое, 1 кг - 10,99.
- Сок/ нектар Rich яблочный/ вишневый, 1 л - 3,79.
- Сыр творожный Cream Nuvo, огурец и зелень/ шампиньоны, 170 г - 2,99.
- И прочее.
“Санта”
Торговая сеть “Санта” по 7 января [link href=“https://santaretail.by/pokupatelyam/vygodnye-predlozheniya/goods/sochnoe-predlozhenie/” target=“_blank” rel=“noopener”] сделала [/link] скидки на виноград, апельсин, грушу, лимон, томат, капусту и не только. С ценами можно ознакомиться ниже.
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“Корона”
Также овощами и фруктами, а еще кофе, чаем, консервированной кукурузой и горошком, соками, колбасами, мясом, рыбой, креветками и не только [link href=“https://korona.by/hypermarkets/promotions?page=1” target=“_blank” rel=“noopener”] предложила [/link] закупиться торговая сеть “Корона” перед выходными. Вот по каким ценам.
Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси продлило до конца января акцию «На родныя тавары. Навагодняя знiжка», в рамках которой магазины предоставляют скидку 10% на некоторые товары местного производства.
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