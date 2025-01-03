Белорусские магазины сделали скидки до 40% на хамон, форель, креветки, кофе, мандарины. Где закупиться перед Рождеством?

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Опубликовано: 03.01.2025 16:47 , Обновлено: 25.04.2025

Хоть Новый год белорусы отметили, впереди еще Рождество, а вместе с ним четырехдневные выходные. Посмотрели, где можно закупиться на скидках для праздничного стола и приобрести по сниженной стоимости фрукты, овощи, рыбу, мясо, сыры и не только.

Edostavka

Интернет-магазин Edostavka [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price” target=“_blank” rel=“noopener”] обновил [/link] свои традиционные крашцены. Вот какие товары на акции до 18:00 7 января:

cыр мягкий с белой пле­се­нью Danke Brie, 50%, 125 г - 8,99 рубля (-13%),

сыр мягкий с белой пле­се­нью «Ка­мам­бер с зе­ле­нью» 50%, 125 г - 10,59 (-18%),

окорок сы­ро­вя­лен­ый Le Jambon, хамон на­ре­зан­ный, 70 г - 9,99 (-12%),

хек све­же­мо­ро­же­ный, тушка, 1 кг - 13,99 (-14%),

торт «Трю­фель­ное на­сла­жде­ни­е», 800 г - 19,99 (-22%),

анана­сы «Не­жи­но», кон­сер­ви­ро­ван­ные кольца в сиропе, 565 г - 4,79 рубля (-11%),

кофе рас­тво­ри­мый Nescafe Сlassic с до­бав­ле­ни­ем мо­ло­то­го, 500 г - 35,99 (-20%),

на­пи­ток га­зи­ро­ван­ный Coca-Cola, 500 мл - 1,55 (-22%),

форель «Санта Бре­мор» сла­бо­со­ле­ная, филе-кусок, 200 г - 14,99 (-13%),

мандарин, 1 кг - 6,99 (-10%),

сельдь «Ма­ти­ас», 500 г - 8,49 (-11%),

икра гор­бу­ши зер­ни­стая «Со­вьет», 105 г - 19,99 (-22%),

кре­вет­ки VICI ко­ро­лев­ские варено-мо­ро­же­ные в пан­ци­ре, 1 кг - 20,99 (-27%),

минтай Borealis, филе мо­ро­же­ное, 750 г - 12,99 (-15%),

икра ло­со­се­вая, 95 г - 23,99 (-28%),

кофе мо­ло­тый Lavazza Qualita Oro, 250 г - 17,99 (-26%),

про­дукт сы­ро­коп­че­ный «Балык го­вя­жий», 100 г - 6,25 (-20%),

брус­кет­та Maretti Bruschette, грибы со сме­та­ной, 70 г - 2,99 (-32%),

хрен «Ма­хе­евъ» сто­ло­вый, 140 г - 2,49 (-40%),

по­лу­фаб­ри­кат из сви­ни­ны «Ло­па­точ­ная часть» охла­жден­ный, 1 кг - 15,99 (-14%),

и не только.

До 46%. Белорусские торговые сети обрушили цены на ананасы, рыбу, колбасы, мясо, виноград и не только

Green

Тем временем торговая сеть Green по 8 января [link href=“https://www.green-market.by/shares/green-days-yanvar” target=“_blank” rel=“noopener”] снизила [/link] цены на эти продукты:

Мандарин, 1 кг - 7,99 рубля, Креветки королевские с пряностями VICI варено-мороженые с головой, 1 кг - 19,99. Торт “Местное известное СникерStar”, 1 кг - 34,99 рубля. Капуста пекинская, 1 кг - 3,99. Апельсин, 1 кг - 5,99. Стейк форели мороженый, 400 г - 22,99. Филе минтая свежемороженое, 1 кг - 10,99. Сок/ нектар Rich яблочный/ вишневый, 1 л - 3,79. Сыр творожный Cream Nuvo, огурец и зелень/ шампиньоны, 170 г - 2,99. И прочее.

“Санта”

Торговая сеть “Санта” по 7 января [link href=“https://santaretail.by/pokupatelyam/vygodnye-predlozheniya/goods/sochnoe-predlozhenie/” target=“_blank” rel=“noopener”] сделала [/link] скидки на виноград, апельсин, грушу, лимон, томат, капусту и не только. С ценами можно ознакомиться ниже.

Белорусам предложили скидки до 53% на новогодние подарки с конфетами и шоколадом. Где 1,5 кг за 35 рублей?

“Корона”

Также овощами и фруктами, а еще кофе, чаем, консервированной кукурузой и горошком, соками, колбасами, мясом, рыбой, креветками и не только [link href=“https://korona.by/hypermarkets/promotions?page=1” target=“_blank” rel=“noopener”] предложила [/link] закупиться торговая сеть “Корона” перед выходными. Вот по каким ценам.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси продлило до конца января акцию «На родныя тавары. Навагодняя знiжка», в рамках которой магазины предоставляют скидку 10% на некоторые товары местного производства.

МАРТ продлил скидки на белорусские товары. Когда конец «новогодней» акции?