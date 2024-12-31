МАРТ продлил скидки на белорусские товары. Когда конец «новогодней» акции?

Опубликовано: 31.12.2024 08:49 , Обновлено: 31.12.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило до конца января акцию «На родныя тавары. Навагодняя знiжка», в рамках которой магазины предоставляют скидку 10% на некоторые товары местного производства.

Об этом рассказал глава МАРТ Алексей Богданов, [link href=“https://belta.by/economics/view/novogodnie-skidki-na-otechestvennye-tovary-budut-dejstvovat-v-belorusskoj-torgovle-do-kontsa-janvarja-686166-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] госагентство БелТА.

По словам министра, акция, инициированная правительством, “оказалась востребованной как у покупателей, так и у производителей”. Богданов пояснил, что акция направлена на продвижение белорусских товаров и состоит из двух частей: 5% скидки предоставляет производитель, и ещё 5% — торговая сеть.

Как уточнил глава МАРТ, скидки распространяются на 22 товарные группы. «Потребителя привлекают такие новогодние скидки», — добавил он, подчеркнув, что предприятия могут активнее подключаться к участию в акции.

Ранее Telegraf.news рассказывал о старте всебелорусской акции “На родныя тавары. Навагодняя знiжка”, в рамках которой пообещали продавать со скидкой 10% разные отечественные товары, в том числе бытовую технику, одежду, обувь, соки.

МАРТ объявил всебелорусскую акцию «На родныя тавары. Навагодняя знiжка». Когда и что можно купить со скидкой 10%?