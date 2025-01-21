Замаринуйте печень в этом, чтобы она стала мягкой и не горчила. Шеф-повар раскрыл идеальный рецепт

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Опубликовано: 21.01.2025 10:31 , Обновлено: 21.01.2025

Печень — тот продукт, который никого не оставляет равнодушным: одни ее обожают, а другие ненавидят. Хотя многие кулинары считают, что это настоящий деликатес, который нужно всего лишь знать, как правильно приготовить. Как избавиться от характерной горечи и смягчить печень? Известный польский шеф-повар Кароль Окраса рассказал, в чем нужно замочить субпродукт, чтобы он растаял во рту.

[info_b]Кароль Окраса (Karol Okrasa) — польский шеф-повар, автор и ведущий кулинарных телепрограмм, а также автор книг. Выпускник техникума гастрономии и гостиничного хозяйства имени Э. Пияновского в Варшаве. Окончил факультет питания и потребительских наук Варшавского университета наук о жизни.[/info_b]

Те, кто не любит печень, упускает многие ценные свойства, которые из нее можно получить. Например, она обеспечивает организму легкоусвояемый белок и железо. А также содержит большое количество витаминов группы B, включая фолиевую кислоту.

К слову, не все знают, что есть простой способ избавиться от терпкого вкуса печени, который многим так не нравится. У Кароля Окраса свой безошибочный рецепт приготовления этого продукта, который имеет все шансы попасть в вашу поваренную книгу. И речь не о молоке или пахте.

Польский шеф-повар Кароль Окраса

Простой рецепт печени без горечи от шеф-повара Кароля Окраса

Следуя этой простой инструкции, вы приготовите идеально мягкую и вкусную печень. Возможно, даже “подсадите” на блюдо всю свою семью и друзей.

Перед маринованием разделите мясо на более мелкие порции; Выложите печень на тарелку, а затем полейте ее растительным маслом (около 50 мл); Затем добавьте 3-4 веточки розмарина, измельченный зубчик чеснока и щепотку перца; Наконец, хорошо перемешайте все ингредиенты. Подготовленную печень отложите мариноваться примерно на 20 минут. Благодаря этому, по словам Окраса, мясо теряет характерную горечь и становится более нежным. За счет этого оно приобретает чрезвычайно интересный аромат, а после жарки по вкусу напоминает блюдо из дорогого и изысканного ресторана; Наконец, повар рекомендует слить излишки маринада, прежде чем приступать к готовке печени и отправлять ее на сковородку.

Не обязательно строго придерживаться указанного набора ингредиентов. С печенью хорошо сочетаются не только чеснок, перец и розмарин, но и многие другие специи и продукты:

майоран;

тимьян;

перец чили;

натуральный мед.

Что еще нужно помнить при приготовлении печени?

Кароль Окраса предостерегает не солить печень перед жаркой . Если использовать соленые специи слишком рано, мясо станет жестким и сухим. Лучше всего это сделать, когда субпродукт уже лежит на тарелке и готов к употреблению.

Также рекомендуется высушить продукт от лишней воды перед попаданием на сковородку, например, с помощью бумажного полотенца.

Помните еще об одном очень важном моменте: не прокалывайте печень во время жарки . В противном случае она начнет «стрелять» маслом.

При этом печень не должна находиться на огне слишком долго . Хватит 3-5 минут с каждой стороны в зависимости от того, какая степень прожарки вам больше нравится.

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