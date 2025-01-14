Эту полезную рыбу обожают повара ресторанов и недооценивают белорусы. Чем полезна и сколько стоит?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 14.01.2025 12:59 , Обновлено: 14.01.2025

И диетологи, и врачи единогласно называют рыбу одним из наиболее важных продуктов в рационе. Её разнообразие на прилавках очень велико, и выбор в пользу того или иного вида белорусы чаще всего делают, глядя на цену и опираясь на сведения о пользе. Среди морской рыбы есть представители, которых многие белорусы недооценивают. Между тем, эти виды готовят и подают в ресторанах вкуснейшим образом. Telegraf.news узнал, чем полезен сибас и почему его стоит включить в рацион.

Согласно экспертам Всемирной организации здравоохранения, рыба должна появляться в рационе не реже 2-3 раз в неделю. Для того, чтобы извлечь из неё максимум пользы стоит покупать наиболее полезные виды и правильно их готовить. Чем примечателен морской окунь?

Что за рыба сибас и почему её ценят в ресторанах?

Сибас многими также называется морским окунем, что не совсем верно. Дело в том, что сам термин «сибас» происходит от английского слова «sea bass», что в дословном переводе означает «морской окунь».

Научное наименование этой рыбы — лаврак обыкновенный. Он принадлежит к семейству мороновых и не относится к семейству окуневых. Таким образом, сибас и морской окунь представляют собой совершенно разные виды рыб, хотя внешне могут быть похожи.

Рыба чаще всего встречается в водах Северной Атлантики, Северного моря, Средиземного моря и в некоторых частях Балтийского моря. Это хищник, который питается ракообразными и более мелкой рыбой и может достигать метровой длины и веса до 12 кг.

Сибас занимает престижное место на гастрономическом рынке и очень популярен среди шеф-поваров и любителей изысканной кухни по всему миру. Его любят за нежное белоснежное мясо с деликатным, чуть сладким вкусом и почти без костей.

Благодаря этим качествам, сибас отлично подходит для различных способов приготовления: от запекания в фольге до жарки на гриле.

Эту рыбу нужно есть белорусам хотя бы раз в неделю. Она нежная, полезная и почти без костей

Какую пищевую ценность имеет сибас?

Сибас – очень полезная рыба, содержащая большое количество ценных питательных веществ.

Одно из его неоспоримых преимуществ – легкоусвояемый белок . В 100 г рыбы его содержится по меньшей мере 24 грамма.

В этом же количестве продукта содержится около 2,6 г жира, большую часть которого составляют полезные ненасыщенные жирные кислоты .

Сибас – рыба умеренной жирности, на 100 г продукта приходится около 124 ккал. Однако следует помнить, что приготовление его с использованием оливкового, сливочного или других жиров может повысить калорийность всего блюда.

Также стоит знать о витаминах и минералах, которые содержит морской окунь. Сибас содержит кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк и селен.

Кроме того, рыба является источником витаминов группы B и витамина A.

Эпидемиологи посоветовали вымачивать эту рыбу из белорусских водоёмов 15 часов прежде, чем приготовить уху

Почему стоит есть “морского окуня”?

Сибас очень богат полезными свойствами и гораздо питательнее мяса.

Эту рыбу обязательно оценят любители физических упражнений, поскольку она содержит большое количество легкоусвояемого белка, который, помимо прочего, является строительным материалом для мышц.

Важны также полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в морском окуне. Они могут помочь снизить уровень так называемого плохого холестерина в организме (липопротеины низкой плотности) и одновременно повысить уровень хорошего холестерина (липопротеины высокой плотности). Достаточно съедать около 200 граммов этой рыбы ежедневно, чтобы обеспечить организм необходимыми аминокислотами.

Регулярное употребление “морского окуня” положительно повлияет на функционирование системы кровообращения, а также на развитие и функционирование нервной системы.

Как узнал Telegraf.news, стоимость килограмма сибаса в разных магазинах Беларуси может варьироваться от 37 до 70 рублей. Этот вид рыбы находится в одном ценовом сегменте с красными видами, такими как форель. Однако он обладает другими вкусовыми качествами.

Такая рыба не только восполнит многие дефициты организма в полезных веществах, но и откроет простор для приготовления большого количества изысканных и неповторимых блюд, которые удивят не только членов семьи, но и гостей.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в белорусских магазинах появился ранее не замеченный в продаже вид красной рыбы. Причём цена за килограмм рыбы из семейства лососевых приятно удивляет — всего 12,99 рубля. Узнали, чем примечателен арктический голец и сможет ли он стать полноценной альтернативой дорогостоящим лососю и форели.

В белорусских магазинах заметили новый вид красной рыбы за 12,9 руб/кг. Заменит ли лосося?

[avtor]