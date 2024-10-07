Печень ещё никогда не была такой мягкой. Нашли простой рецепт, где её не нужно вымачивать

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Опубликовано: 07.10.2024 16:00 , Обновлено: 07.10.2024

Печень относится к той категории продуктов, которую можно либо любить, любо ненавидеть. Однако даже у самых преданных поклонников печёнки не всегда получается приготовить её вкусно. Главная проблема этого субпродукта - его консистенция, которая "не прощает" ошибок приготовления и начинает горчить, становясь твёрдой, как подошва. Однако есть рецепт, позволяющий исключить возможность неудачи. Это блюдо из печёнки всегда получается невероятно мягким и вкусным.

Субпродукты - многими недооценённая категория продуктов. Однако помимо тог, что блюда, приготовленные на их основе, могут быть невероятно вкусны, субпродукты стоят недорого и обладают многими полезными свойствами. В особенности это касается печени.

Почему стоит есть печень?

Фото: Głowacka, Haps.pl

Печень - один из самых богатых железом продуктов, что особенно актуально для людей испытывающих дефицит этого микроэлемента.

Количество железа на 100 грамм продукта в зависимости от вида печени варьируется следующим образом:

свиная — 20 мг,

куриная — 8,6 г,

говяжья — 5,8 мг.

Кроме того, печёнка богата витаминами группы В, которые противостоят стрессам и поддерживают работу нервной системы. В ней много селена, что ценно для людей с заболеваниями щитовидной железы. А ещё печень полнится антиоксидантами, например, коэнзимом Q10 и глутатионом, которые помогают защищать клетки от повреждений и поддерживают общее здоровье.

Также печень относительно низкокалорийна. Например, в 100 г куриной печени содержится примерно 130 ккал. Этот продукт стоит включить в свой рацион физически активным людям, спортсменам и вообще всем, кто хочет обеспечить себя большим количеством белка.

Как пожарить печень, чтобы она была мягкой? Важно добавить один ингредиент в правильный момент

Рецепт печени запечённой в духовке

Фото: Głowacka, Haps.pl

Одним из самых популярных способов приготовления печени является её жарение. Однако, кроме того, что такое блюдо рискует получиться жёстким, стоит помнить, что печёнка при жарке может лопаться.

Если не успеть укрыть блюдо крышкой, оно может не только запачкать окружающее пространство, но и стать причиной некоторых ожогов. И это ещё одна причина отдать предпочтение запечённому варианту печени. Приготовленная таким образом, она сохраняет максимум полезных свойств и получается такой мягкой, что её можно было бы намазать на хлеб.

Для этого рецепта используется куриная печень. Но варианты со свиной или говяжьей печенью также не разочаруют.

Ингредиенты:

1 кг куриной печени (вес после удаления оболочек),

4 луковицы покрупнее.

столовая ложка сливочного масла с горкой,

соль, перец, лавровый лист, щепотка шафрана (по желанию).

Приготовление:

Печень очистите, промойте и обсушите. Нарежьте лук ломтиками. Подготовьте жаростойкую форму и смажьте ее дно сливочным маслом. Затем положите половину лука. Выложите печень на лук, добавьте лавровый лист, немного перца и щепотку шафрана. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте печень около 30 минут. Затем посолите, все перемешайте и добавьте немного воды или бульона, чтобы получился соус. Выпекайте еще 15 минут и подавайте с любимыми начинками.

Готовая печень получается мягкой и маслянистой. Подавайте её с картофельным пюре или любым другим любимым гарниром. Хранить блюдо можно до 4 дней в холодильнике в плотно закрытой посуде.

Ранее Telegraf.news писал о том, что нужно сделать с печенью перед жаркой, чтобы она стала мягкой. Попробуйте этот трюк и вы не разочаруетесь блюдом.

Сделайте это перед тем, как жарить печень. Так она получится мягкой и нежной