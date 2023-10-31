Сколько минут на самом деле нужно жарить печень? Эти советы помогут приготовить идеальное блюдо

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Опубликовано: 31.10.2023 10:21 , Обновлено: 31.10.2023

Печень — это одно из самых питательных и полезных блюд. Она богата белками, железом и другими важными витаминами и микроэлементами. Однако, чтобы получить максимальную пользу и вкус от этого продукта, необходимо приготовить его правильно. Сколько минут нужно жарить печень, чтобы она стала идеальной? Нашли несколько правил и секретов.

На самом деле, печень — это простое блюдо, которое можно приготовить за пятнадцать минут. Но нужно знать несколько правил. Следуя им, вы сможете насладиться нежным и сочным блюдом, которое порадует не только вас, но и ваших близких.

Как жарить печень?

Сначала стоит очистить печень от оболочек и прожилок, а затем хорошо промыть под проточной водой.

Вытрите печень от излишков воды бумажным полотенцем. Посыпьте ее мукой, стряхните излишки. Можно добавить перец. А вот соль следует добавлять только в конце жарки .

Растительное масло стоит хорошо разогреть на сковороде, а затем положить на нее печень.

Часто переворачивать ее не нужно. Лучше всего обжарить печень с одной стороны до румяной корочки, а затем перевернуть на другую сторону. Тогда она не будет так сильно брызгаться и прожарится как следует.

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Сколько жарить печень?

Обжаривайте печень с одной стороны на среднем огне около 3 минут или 5 минут для полного обжаривания. В общей сложности печень должна быть готова примерно через 6-10 минут.

При обжаривании не прокалывайте кусочки! Из проткнутой печени будет выходить жидкость, которая при соприкосновении с горячим жиром будет разбрызгиваться.

Ранее Телеграф писал, что еще стоит сделать перед тем, как бросить печень на сковороду. Благодаря этой процедуре печень не высохнет, а станет мягкой и нежной. При этом вкус останется.

Сделайте это перед тем, как жарить печень. Так она получится мягкой и нежной