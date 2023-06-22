Замените воду этим. Нашли необычный рецепт малосольных огурцов

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Опубликовано: 22.06.2023 10:04 , Обновлено: 07.09.2023

В Интернете можно найти множество рецептов малосольных огурцов. Однако не всем и не всегда удается приготовить их так, чтобы они получились действительно вкусными и хрустящими. Мы нашли быстрый и необычный рецепт малосольных огурцов, где вам не понадобится обычная вода. При этом готовы они будут уже через сутки.

[info_b]Малосольные огурцы имеют более мягкий вкус и текстуру, чем традиционные соленые огурцы. Обычно их готовят с добавлением укропа, чеснока, листьев черного и красного перца, а также лаврового листа для придания им дополнительного вкуса. Малосольные огурцы также считают более полезными для здоровья, чем обычные соленые огурцы, так как они содержат меньше натрия и сохраняют больше питательных веществ.[/info_b]

Рецептом малосольных огурцов поделилась в TikTok белоруска Юлия с 2 млн подписчиков. Менее чем за сутки ее видео набрало более 1,7 млн просмотров и почти 100 тыс. лайков.

Секрет ее «изумительных» огурцов в том, что их нужно залить не обычной водой, а… газированной. Также вам понадобятся:

хрен;

листья вишни;

укроп;

листья смородины;

листья дуба (если есть);

чеснок;

лавровый лист.

Возьмите чистую трехлитровую банку (стерилизовать не нужно), положите туда зелень и нарезанный чеснок. Огурцы хорошо вымойте, отрежьте «попки».

«Банку плотно набиваем до конца, если не помещается — режем!», — посоветовала Юлия.

Далее на огурцы положите лавровый лист, около 5-6 горошка черного перца. Затем засыпьте в банку 3 столовые ложки простой соли.

«Не йодированной, не с минералами, ни розовой, ни гималайской», — отметила автор видео.

Залейте все газированной водой, но не «минералкой», подчеркнула белоруска. По ее словам, от минеральной получится «привкус».

Также Юлия посоветовала «периодически» подходить к огурцам и переворачивать банку «туда-сюда», чтобы соль хорошо растворилась.

По ее словам, через сутки огурцы «будут изумительными», а через трое «это будет что-то невероятное».

[info_b]В комментариях Юлия отметила, что банку на три дни нужно поставить в теплое место, а затем уже в холодильник. [/info_b]

[link href=“https://www.tiktok.com/@yulia_osa?refer=embed” title=“@yulia_osa” target=“_blank” rel=“noopener”] @yulia_osa [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5?refer=embed” title=“маласольные” target=“_blank” rel=“noopener”] #маласольные [/link] огурцы на газировке [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D1%8B?refer=embed” title=“огурцы” target=“_blank” rel=“noopener”] #огурцы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7247167605596424965?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Юлия” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Юлия [/link]

Ранее Телеграф публиковал более традиционный рецепт малосольных огурцов, но с несколькими нюансами. Он подойдет вам, если вы хотите получить хрустящий продукт, от которого не сводит скулы, а огурцы не расползаются в руках.

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Как приготовить малосольные огурцы… без рассола? Будут готовы уже через несколько часов

Кроме того, вы можете попробовать приготовить сделать малосольные огурцы вообще без рассола. В отличие от традиционного способа, они будут готовы не через 3 дня, а уже через несколько часов. Говорят, приготовленные таким образом овощи не будут горчить.

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