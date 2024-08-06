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Этот соус из лисичек с курицей превратит макароны в деликатес. Как приготовить?

Этот соус из лисичек с курицей превратит макароны в деликатес. Как приготовить?
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Нынешний грибной сезон порадовал белорусов изобилием лисичек в лесах. Чаще всего этот популярный и полезный вид грибов просто обжаривают и подают с картофелем. Однако лисички могут превратить в деликатес даже обычные макароны. Попробуйте приготовить макароны с лисичками и курицей в сливочном соусе. Это простое, но изысканное блюдо имеет все шансы стать хитом в летне-осенний период.

Макароны с лисичками создают композицию, которая порадует даже самых взыскательных гурманов. Это блюдо идеально подходит как для изысканного семейного ужина, так и в качестве быстрого повседневного блюда. Благодаря простоте приготовления вы легко сможете удивить своих близких неповторимым вкусом, который надолго останется памяти.

Подготовка лисичек

Чистка лисичек - одно из самых нелюбимых и кропотливых занятий всех грибников. Мелкие песчинки застревают в тонких пластинках гриба и нередко хрустят на зубах даже после, казалось бы, тщательной промывки. К счастью существует способ ускорить этот процесс без потери качества чистки. Как это сделать, Telegraf.news рассказывал в материале по ссылке ниже.

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После мытья разложите лисички на чистом бумажном или хлопчатобумажном полотенце, чтобы стекла лишняя вода.

Рецепт макарон с лисичками в сливочном соусе

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Макароны с соусом из лисичек – вкусный и сытный вариант быстрого летнего ужина. Этот рецепт предполагает добавление в блюдо кусочков курицы или индейки делает блюдо более сытным.

Ингредиенты:

  • 3 столовые ложки пшеничной муки,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 250 г свежих лисичек,
  • около 1,5 л горячей воды.

Соус:

  • 300 г филе индейки или куриной грудки,
  • около 300 мл 30% сливок,
  • 7 столовых ложек тертого сыра Пармезан,
  • 360 г любых макарон твёрдых сортов,
  • пучок петрушки,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 1 луковица
  • 1 чайная ложка соли,
  • ½ чайной ложки перца,
  • около 1 стакана воды для макарон.

Приготовление:

  1. Сначала очистите лисички. Поместите их в миску, добавьте соль и муку, затем тщательно перемешайте. Залейте грибы кипятком и перемешайте, после чего переместите в ёмкость, наполненную холодной водой с кубиками льда, но не держите там слишком долго. Через некоторое время слейте воду и выложите лисички на бумажное полотенце.
  2. Мелко нарежьте лук и чеснок, а лисички нарежьте более мелкими кусочками.
  3. Порубите кубиками филе курицы или индейки.
  4. Сварите макароны согласно инструкции на упаковке, сохраняя воду, в которой они варились.
  5. Нагрейте масло на сковороде и обжарьте лук до прозрачности. Затем добавьте чеснок и ещё немного обжарьте. Добавьте нарезанное мясо, приправьте солью и перцем, поджарьте ещё несколько минут, помешивая.
  6. Добавьте нарезанные лисички и немного воды от сваренных макарон, после чего всыпьте 1/3 стакана нарезанной петрушки и приготовленные макароны. Всё перемешайте.
  7. Добавьте тёртый пармезан и сливки. При необходимости дополнительно приправьте солью и перцем.

Блюдо готово! Выложите его на тарелку и украсьте свежей петрушкой. Лучше всего подавать горячим.

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