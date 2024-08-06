Этот соус из лисичек с курицей превратит макароны в деликатес. Как приготовить?

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Опубликовано: 06.08.2024 10:22 , Обновлено: 06.08.2024

Нынешний грибной сезон порадовал белорусов изобилием лисичек в лесах. Чаще всего этот популярный и полезный вид грибов просто обжаривают и подают с картофелем. Однако лисички могут превратить в деликатес даже обычные макароны. Попробуйте приготовить макароны с лисичками и курицей в сливочном соусе. Это простое, но изысканное блюдо имеет все шансы стать хитом в летне-осенний период.

Макароны с лисичками создают композицию, которая порадует даже самых взыскательных гурманов. Это блюдо идеально подходит как для изысканного семейного ужина, так и в качестве быстрого повседневного блюда. Благодаря простоте приготовления вы легко сможете удивить своих близких неповторимым вкусом, который надолго останется памяти.

Подготовка лисичек

Чистка лисичек - одно из самых нелюбимых и кропотливых занятий всех грибников. Мелкие песчинки застревают в тонких пластинках гриба и нередко хрустят на зубах даже после, казалось бы, тщательной промывки. К счастью существует способ ускорить этот процесс без потери качества чистки. Как это сделать, Telegraf.news рассказывал в материале по ссылке ниже.

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После мытья разложите лисички на чистом бумажном или хлопчатобумажном полотенце, чтобы стекла лишняя вода.

Рецепт макарон с лисичками в сливочном соусе

Макароны с соусом из лисичек – вкусный и сытный вариант быстрого летнего ужина. Этот рецепт предполагает добавление в блюдо кусочков курицы или индейки делает блюдо более сытным.

Ингредиенты:

3 столовые ложки пшеничной муки,

1 чайная ложка соли,

250 г свежих лисичек,

около 1,5 л горячей воды.

Соус:

300 г филе индейки или куриной грудки,

около 300 мл 30% сливок,

7 столовых ложек тертого сыра Пармезан,

360 г любых макарон твёрдых сортов,

пучок петрушки,

2 зубчика чеснока,

1 луковица

1 чайная ложка соли,

½ чайной ложки перца,

около 1 стакана воды для макарон.

Приготовление:

Сначала очистите лисички. Поместите их в миску, добавьте соль и муку, затем тщательно перемешайте. Залейте грибы кипятком и перемешайте, после чего переместите в ёмкость, наполненную холодной водой с кубиками льда, но не держите там слишком долго. Через некоторое время слейте воду и выложите лисички на бумажное полотенце. Мелко нарежьте лук и чеснок, а лисички нарежьте более мелкими кусочками. Порубите кубиками филе курицы или индейки. Сварите макароны согласно инструкции на упаковке, сохраняя воду, в которой они варились. Нагрейте масло на сковороде и обжарьте лук до прозрачности. Затем добавьте чеснок и ещё немного обжарьте. Добавьте нарезанное мясо, приправьте солью и перцем, поджарьте ещё несколько минут, помешивая. Добавьте нарезанные лисички и немного воды от сваренных макарон, после чего всыпьте 1/3 стакана нарезанной петрушки и приготовленные макароны. Всё перемешайте. Добавьте тёртый пармезан и сливки. При необходимости дополнительно приправьте солью и перцем.

Блюдо готово! Выложите его на тарелку и украсьте свежей петрушкой. Лучше всего подавать горячим.

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