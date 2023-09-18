Зачем ставить сушеные грибы в банке в духовку на 10 минут? Те, кто не делают - допускают большую ошибку

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Опубликовано: 18.09.2023 13:11 , Обновлено: 18.09.2023

Грибной сезон в самом разгаре, но далеко не все знают, как правильно собранные грибы хранить. Если с маринованными грибами всё более-менее понятно - главное, правильно подобрать рецепт маринада и тщательно закатать банки, то с сушенными грибами у многих возникают вопросы. Как высушить грибы так, чтобы они пролежали до начала следующего сезона, и где их лучше хранить, чтобы они не потеряли свой неповторимый аромат?

Самое главное правило при выборе грибов для сушки это, естественно, брать только те грибы, в которых вы уверены на 100%. Только в этом случае грибы однозначно станут “изюминкой” ваших любимых рецептов, а не поводом для обращения к врачу.

Прежде чем приступить к сушке или маринованию, грибы следует внимательно осмотреть и очистить щеточкой или кисточкой. Только после этого можно приступать к следующему этапу - непосредственно к сушке.

О том, как именно высушить грибы в домашних условиях, можно почитать в нашем материале по ссылке. Там, в частности, рассказывается о необычном способе сушить грибы в холодильнике.

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После того, как грибы высушены, перед вами встанет один из принципиальных вопросов, о котором часто спорят заядлые грибники: где хранить сушеные грибы? Это однозначно должно быть темное и сухое место. Лучше всего для этих целей подойдет стеклянная банка с крышкой. Однако, просто пересыпать грибы с противня в банку и отправить её на антресоли - не достаточно. Опытные грибники рекомендуют помнить ещё об одном шаге, который нельзя пропускать ни при каких обстоятельствах.

После того, как вы пересыплете сушеные грибы в банку и закрутите крышку, следует отправить их в духовку - буквально 10 минут при температуре 100 градусов будет достаточно для того, чтобы избежать частой проблемы. Благодаря этому простому методу вы надолго сохраните грибной аромат внутри банки и не допустите его выветривания. Когда вам зимой понадобятся сушеные грибы и вы открутите крышку, грибной аромат наполнит комнату, словно вы только что выключили духовку!

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