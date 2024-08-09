Зачем нагревать чашку перед тем, как налить кофе? Есть 2 причины

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Опубликовано: 09.08.2024 13:36 , Обновлено: 09.08.2024

Когда утреннее солнце только начинает освещать кухню, а аромат свежезаваренного кофе наполняет воздух, многие из нас не задумываются о простых, но важных деталях, которые могут сделать этот ритуал ещё более приятным. Одним из таких нюансов является нагревание чашки перед наливанием горячего напитка. Зачем это нужно? Существует две ключевые причины.

[info_b]Кофе — напиток, который, помимо вкуса, имеет множество преимуществ. Например, он содержит кофеин, который является природным стимулятором. Он влияет на мозг и, таким образом, улучшает общую концентрацию, память и когнитивные функции.[/info_b]

Любители кофе по-разному заваривают напиток. Кто-то просто заливает его кипятком, кто-то пользуется кофемашиной, а кто-то варит на плите в турке или джезве. Однако не все знают, что от того, нагреваете ли вы чашку, также зависит общий вкус кофе!

Налейте в кофе столовую ложку этой жидкости. Так он получит «бархатисто-мягкий» вкус

Да, сейчас вам это может показаться сомнительным, но теплая чашка действительно может улучшить вкус эспрессо, утверждают профессионалы. Ведь истинные ценители понимают, что кофе необходимо подавать при определенной температуре, чтобы раскрыть весь его вкус и аромат. Теплые чашки помогают дольше сохранять крема, поэтому специалисты не рекомендуют использовать холодную посуду для подачи напитка.

[info_b]Крема – это пенка, возникающая на поверхности напитка при правильном приготовлении эспрессо. На ее образование влияет способ обработки, экстракция и свежесть обжарки. [/info_b]

По информации экспертов “Технопарка”, “неподогретая фарфоровая посуда отнимает у свежеприготовленного горячего кофе до 10° тепла, и температура от этого падает быстрее. А охлажденный кофе теряет свои качества и, соответственно, удовольствие от напитка снижается”.

Подогревать чашки стоит и тем, кто предпочитает добавлять в напиток сахар или холодные сливки и размешивать их ложкой. Это связано с тем, что температура кофе может снизиться еще на 10°C, что еще больше ухудшит его вкус.

Вторая причина связана с вашим комфортом. Вряд ли кто-то будет спорить, что пить кофе из нагретой кружки намного приятнее. Тепло, передаваемое через посуду, может расслабить вас. Разумеется, только если на улице не 30-градусная жара. Тогда лучше, наоборот, добавить в напиток лёд.

[info_b]Важно употреблять кофе в меру, чтобы избежать негативных последствий, таких как бессонница и тревожность. Рекомендуется не более 3-4 чашек в день.[/info_b]

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Как нагреть чашку?

Конечно, некоторые хорошие кофемашины оснащены функцией подогрева чашек и кружек. Однако если у вас нет эспрессо-кофеварки есть еще один домашний способ.

Просто поставьте стакан или кружку в кастрюлю, наполовину наполненную горячей водой из чайника, прежде чем готовить кофе.

Также можно подогреть воду в кастрюле на плите. Когда вода станет очень горячей, просто опустите в нее стакан и держите так около 2-3 минут. Этого должно быть достаточно, чтобы внешние стенки кастрюли впитали тепло.

А если у вас есть микроволновка, поставьте подходящую кружку туда на несколько секунд.

Затем вы можете приготовить свой любимый кофе в чашке. Следите за тем, чтобы не обжечься при этом. Готово! Теперь ваш кофе точно будет самым вкусным.

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