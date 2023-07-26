Не знаете, куда девать 200 кг кабачков на даче? Опробовали рецепт вкусных чипсов

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Опубликовано: 26.07.2023 07:07 , Обновлено: 07.09.2023

В Беларуси начинается сезон «самого народного овоща» - кабачка. Такое звание он получил не спроста - эта неприхотливая культура, кажется, появляется на грядках сама собой, по умолчанию. Каждую весну вы уговариваете себя не сажать плантацию кабачков, но приходит август и бац! – кухня внезапно завалена 200 кг кабачков! Есть простое решение, как избавиться от этой проблемы, не пытаясь тщетно раздать овощи родственникам и соседям – приготовить из них чипсы!

Фото: Telegraf.news

Кабачок - овощ универсальный. Из него запросто можно приготовить полноценный обед, начиная с супа и заканчивая десертом и соком. Почему бы не пополнить список любимых рецептов из кабачков ещё и полезным хрустящим перекусом?

Новость Телеграф

Как правило, для приготовления овощных чипсов используют специальные сушилки (дегидраторы), но можно воспользоваться и духовкой. Диетическая польза кабачков при сушке, безусловно, снижается, но не сводится к нулю. Специалисты рекомендуют употреблять этот овощ тем, кто хочет сбросить лишний вес, именно из-за большого содержания воды в нём, а приготовление чипсов из кабачков сводится как раз к тому, чтобы эту воду из них выпарить. Но в любом случае, кабачковые чипсы будут в разы полезнее, чем картофельные, ведь крахмал в них не содержится, а вот полезные минералы (фосфор, магний, калий, натрий, кальций и железо) сохраняются и после сушки.

Это, действительно, идеальный способ переработать большое количество кабачков без лишних затрат – не требуется никаких дополнительных овощей, как в случае рецептами разнообразных блюд и маринадов, а на выходе получится мешочек здоровых вкусностей.

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Мы опробовали два рецепта – базовый, по которому можно приготовить полезные чипсы для всей семьи, в том числе для детей, и пикантный сырный вариант, который может стать хорошей альтернативной вредным перекусам для взрослых.

Кабачковые чипсы с сыром

Фото: Telegraf.news

Ингредиенты:

растительное масло

соевый соус

чеснок

копченая паприка

перец

соль

сыр твёрдых сортов

Для приготовления чипсов по этому рецепту нарезанные кружочками кабачки нужно замариновать на несколько часов в смеси растительного масла, соевого соуса и приправ (можно брать любые любимые специи, мы ограничились копченой паприкой, чесноком и перцем). На этом этапе важно не переборщить с солью, а если вы планируете использовать солёный сыр, её и вовсе можно не добавлять.

После того, как кабачки пустят сок и пропитаются маринадом, кружочки нужно выложить на противень или лотки сушки и присыпать мелко натёртым сыром. Сушить при температуре 60-70 градусов несколько часов, пока они не станут хрустящими.

Приготовленные по такому рецепту, кабачковые чипсы не предназначены для длительного хранения. Впрочем, у любителей кабачков (и сыра) такая хрустящая закуска, как показал наш собственный опыт, не залежится и дня.

Кабачковые чипсы для хранения

Фото: Telegraf.news

Если же вам по вкусу овощные чипсы, из кабачков их можно заготовить и впрок. Для этого использовать маринад не следует. Всё, что от вас потребуется – это нарезать кабачки кружочками и отправить их в сушку. На выходе мы получили такие полупрозрачные кружочки.

Фото: Telegraf.news

Хранить овощные чипсы рекомендуют в сухом тёмном месте, без резких перепадов температур и в герметичной ёмкости. Впрочем, поскольку никаких консервантов в них не добавляют, специалисты не советуют хранить их дольше двух недель.

По той же причине – отсутствие всяких добавок – такой перекус можно смело предлагать детям вместо напичканных ароматизаторами и неимоверным количеством соли магазинных чипсов.

Впрочем, наш собственный эксперимент показал, что «обмануть» детей, не жалующих полезный овощ, вероятнее всего, не получится – всё-таки без солёного маринада и без добавления специй вкус кабачка остаётся достаточно выраженным. Однако, здесь можно пойти на хитрость и предложить детям овощные чипсы с кетчупом или сметанным соусом. Этот трюк срабатывает практически всегда!

Фото: Telegraf.news

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