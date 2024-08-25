Не пекли никогда хлеб? Это рецепт от всемирно известного повара под силу любому белорусу

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Опубликовано: 25.08.2024 13:40 , Обновлено: 25.08.2024

Зачем печь хлеб, если можно просто купить свежую буханку в ближайшем магазине? Однако на выходных с недавних порта Беларуси это стало более сложным делом. После того, как Совмин разрешил хлебзаводам не забирать из магазинов непроданные хлебобулочные изделия, последние стали меньше его заказывать на выходных.

Как следствие, частенько в воскресенье, особенно в небольших магазинах, хлеба можно и не найти. А уж о свежем и мечтать не приходится. Однако, выход есть. И он очень простой. Нужно испечь черный хлеб самим.

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Всемирно известный шеф-повар Джейми Оливер часто делится простыми рецептами, которые, однако, ничем не хуже ресторанных. Сам Джейми описал свой рецепт хлеба как “простой и вкусный” и “не слишком сложный”.

Как испечь простой черный хлеб дома?

Ингредиенты:

325 мл полуобезжиренного молока,

Два больших яйца,

Одна чайная ложка белого винного уксуса,

450 г ржаной муки,

Половина чайной ложки морской соли,

Две столовые ложки коричневого тростникового сахара,

1,5 х 7 г сухих дрожжей в пакетике,

Три столовые ложки оливкового масла (можно заменить рапсовым или подсолнечным).

Разогрейте молоко в небольшой кастрюле на слабом огне, затем дайте ему остыть.

Разбейте яйца в большую миску, добавьте уксус, а затем постепенно влейте теплое молоко.

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В другую миску добавьте муку, соль, сахар и дрожжи, затем деревянной ложкой смешайте сухие ингредиенты с влажной смесью, пока не получится липкое тесто. В последнюю очередь добавьте оливковое масло, прежде чем скатать тесто в шар руками. Если тесто получается слишком липким, добавьте немного муки.

Выложите тесто на слегка смазанный маслом противень, накройте его влажным кухонным полотенцем и оставьте настаиваться в теплом месте примерно на час или до тех пор, пока оно не увеличится вдвое.

Затем включите разогреваться духовку до 200ºC.

Как только тесто поднимется, поставьте противень в горячую духовку и выпекайте около 35 минут, или пока корочка не станет золотистой.

Перед нарезкой дайте хлебу остыть часик, если выдержите, конечно.

Ранее Telegraf.news писал, что мы часто сталкиваемся с таким простым и обыденным действием, как нарезка хлеба. Однако мало кто знает о том, что есть определенный метод, который гораздо лучше привычного. Говорят, что гениальность заключается в простоте, и этот трюк с нарезкой хлеба является ярким примером этого.

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