Как сделать дома супервкусное мороженое? Этот простой и недорогой рецепт по силам каждому белорусу

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Опубликовано: 21.04.2024 13:13 , Обновлено: 21.04.2024

Домашнее мороженое легко приготовить даже начинающему кулинару. А его вкус настолько превосходит вкус магазинного, что этот простейший, а самое главное, недорогой рецепт может стать семейным секретом на всю жизнь.

В нашем рецепте, мы говорим о фруктовом мороженом, сделанном из… бананов. Этот привозной фрукт сопоставим по цене с белорусскими яблоками. При этом обладает уникальными полезными свойствами.

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Бананы — это и десерт, и перекус, и удобная «ссобойка». И есть его, настаивают медики, нужно ежедневно. Хотя бы один. Польза будет разнообразной, как для здоровых людей, так и страдающих различными недугами. Подробнее об их почитайте по ссылке ниже:

Новость Телеграф

Как сделать простое и очень вкусное мороженое из бананов?

Вам потребуется несколько ингредиентов:

Бананы (около 6 руб за кг), Молоко (1,6- 2,3 руб за литр), Сахар (пару ложек - даже не будем считать в рублях), но можно использовать и мед.

Для глазури (можно и без нее):

Плитка молочного шоколада (около 2,5 рублей),

Орешки (например, пакетик миндаля 70 грамм - 4,5 руб).

Уникальность этого рецепта в том, что на килограмм фруктового мороженого у вас уйдет максимум 15 рублей (а то и меньше). И в нем не будет усилителей вкуса, консервантов и химических аналогов “со вкусом банана”. Все натуральное.

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Для сравнения, в магазинах килограмм фруктового мороженого стоит от 20-40 рублей и почти до бесконечности.

Как приготовить?

Для домашнего мороженого пойдут даже те бананы, что уже перезрели (ещё вкуснее будет!). Очистите их от кожуры, заверните в пищевую пленку и заморозьте. Полдела уже сделано.

В этом рецепте действуйте на глаз, сравнивайте консистенцию с той, что на видео. Но примерная пропорция для мороженого простая: на 2 очищенных и нарезанных среднестатистических замороженных банана добавляйте до полустакана молока и столовую ложку сахара.

Взбивайте на блендере полученные ингредиенты до однородной кремообразной массы. Разложите полученную массу по формочкам, вставьте палочки и поставьте в морозильник. Дождитесь пока затвердеет. В принципе, все!

А как же глазурь?

Домашнее банановое мороженое вкусно само по себе. Но вы можете сделать посыпку из раздробленных орешков и шоколада, натёртого на тёрке.

А можно пойти чуть более сложным путем. Растопите плитку шоколада на паровой бане. Закиньте туда орешки, тщательно перемешайте. А затем обмакните в него бруски мороженого на палочке. Снова положите в морозилку. Теперь точно все! Наслаждайтесь домашним супервкусным мороженым!

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