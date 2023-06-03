Как сделать домашнее мороженое за 5 минут? Понадобится... соль

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Опубликовано: 03.06.2023 11:10 , Обновлено: 17.08.2023

Рецепты домашнего мороженого могут быть очень простыми, но у них есть один большой недостаток: эффекта нужно ждать несколько часов. Однако мы нашли идеальное решение. Этот рецепт и применение простого лайфхака поможет сделать мороженое всего за 5 минут.

Для самого простого и быстрого мороженого вам понадобятся :

полстакана молока (жирностью не менее 3,2%);

полстакана сливок (лучше сладкие, например, 33%-ые).

1/4 чашки сахара;

половина чайной ложки ванильного экстракта (по желанию).

Кроме того нужны:

1 стакан каменной соли;

кубики льда;

2 плотных зип-пакета (можно попробовать использовать обычные полиэтиленовые) — один пакет должен быть в 2 раза больше второго.

Способ приготовления:

Смешайте молоко, сливки, сахар и ванильный экстракт до получения однородной массы. Перелейте смесь в маленький зип-пакет (важно: он должен быть очень хорошего качества) и плотно его закройте. Положите несколько горстей кубиков льда и полстакана соли во второй большой пакет на молнии. Теперь плотно закройте маленький пакет и положите его в большой, засыпьте льдом и остатками каменной соли. Плотно закройте большой пакет, заверните его в полотенце и энергично встряхивайте в течение примерно 5 минут.

Готово!

Кстати, рецепт можно изменить. Например, добавить какао.

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