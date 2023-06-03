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Как сделать домашнее мороженое за 5 минут? Понадобится... соль

Как сделать домашнее мороженое за 5 минут? Понадобится... соль
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Рецепты домашнего мороженого могут быть очень простыми, но у них есть один большой недостаток: эффекта нужно ждать несколько часов. Однако мы нашли идеальное решение. Этот рецепт и применение простого лайфхака поможет сделать мороженое всего за 5 минут.

Для самого простого и быстрого мороженого вам понадобятся :

  • полстакана молока (жирностью не менее 3,2%);
  • полстакана сливок (лучше сладкие, например, 33%-ые).
  • 1/4 чашки сахара;
  • половина чайной ложки ванильного экстракта (по желанию).

Кроме того нужны:

  • 1 стакан каменной соли;
  • кубики льда;
  • 2 плотных зип-пакета (можно попробовать использовать обычные полиэтиленовые) — один пакет должен быть в 2 раза больше второго.

Способ приготовления:

  1. Смешайте молоко, сливки, сахар и ванильный экстракт до получения однородной массы.
  2. Перелейте смесь в маленький зип-пакет (важно: он должен быть очень хорошего качества) и плотно его закройте.
  3. Положите несколько горстей кубиков льда и полстакана соли во второй большой пакет на молнии.
  4. Теперь плотно закройте маленький пакет и положите его в большой, засыпьте льдом и остатками каменной соли.
  5. Плотно закройте большой пакет, заверните его в полотенце и энергично встряхивайте в течение примерно 5 минут.

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Готово!

Кстати, рецепт можно изменить. Например, добавить какао.

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