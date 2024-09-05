Как просто и вкусно приготовить баклажаны? Эти 5 рецептов на сковороде станут хитом сезона
В сентябре многие белорусы открывают для себя сезон баклажанов. Одни готовят блюда из собственного урожая, другие же предпочитают просто купить его в магазине. Как бы то ни было, часто случается так, что идеи, как их приготовить, быстро заканчиваются. Однако на самом деле существует масса простых рецептов приготовления этого овоща. Сочные баклажаны отлично сочетаются с помидорами, с чесноком, курицей, сыром и не только. Предлагаем попробовать 5 несложных рецептов, которые имеют потенциал настоящего сезонного хита.
Блюда из баклажанов - отличный вариант не только для того, чтобы разнообразить повседневное меню, но и для того, чтобы украсить в сезон праздничный стол. Стоит знать, что баклажаны отлично сочетаются со многими другими овощами и особенно с чесноком и помидором.
Одним из самых популярных рецептов приготовления баклажана, который подаётся на многих праздничных столах, являются рулетики из баклажана с сыром, чесноком и грецким орехом, но мы не будем на нём останавливаться. Предлагаем вам попробовать 5 несложных закусок, которые приятно удивят своим вкусом.
Закуска из баклажанов с помидорами на сковороде
Баклажаны с чесноком и свежими помидорами могут стать настоящим хитом среди летних закусок на вашем столе. Майонез здесь не является обязательным ингредиентом, но с ним закуска получается гораздо аппетитнее. Кроме того, майонез хорошо смягчает острый вкус свежего чеснока. Помидоры следует выбирать мясистые, а не жидкие, чтобы они не «рассыпались» по тарелке, иначе готовое блюдо будет выглядеть не очень эстетично, что, однако, не испортит его потрясающий вкус!
Ингредиенты
- Баклажаны 3 шт,
- Помидоры 5 шт,
- Чеснок 4 зубчика,
- Мука 3 столовые ложки (с небольшой горкой),
- Молочный майонез 250 грамм или по вкусу,
- Соль по вкусу,
- Растительное масло по вкусу.
Приготовление:
- Хорошо промойте овощи от пыли и грязи. У баклажанов удалите хвостики и нарежьте их тонкими ломтиками (около 5 мм), лучше использовать молодые баклажаны с мелкими семенами. Посыпьте кружочки солью и дайте им настояться примерно полчаса, чтобы ушла горечь.
- Теперь промойте баклажаны под проточной водой, обсушите и обваляйте в муке.
- Обжарьте ломтики баклажанов в муке и кипящем масле на среднем огне до золотистого цвета. Переверните кружочке. Каждая сторона обжаривается не дольше 3-4 минут.
- Обжаренные стаканчики выложите на тарелку и намажьте майонезом, посыпьте измельчённым чесноком (чеснок можно пропустить через пресс и смешать с майонезом, а затем намазать на баклажаны). Количество чеснока и майонеза регулируйте по своему вкусу.
- Положите баклажаны поверх тонких ломтиков помидоров. Дайте этому красивому и сочному блюду настояться 15-20 минут и подавайте. Верх можно украсить веточками петрушки.
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Баклажаны с моцареллой и пармезаном
- 2 небольших баклажана,
- 1/2 стакана томатного пюре,
- 1 небольшая луковица или 2 зубчика чеснока,
- 10 листьев базилика,
- 125 г моцареллы (1 упаковка),
- 6 столовых ложек тёртого пармезана,
- 1/2 стакана оливкового масла первого отжима.
Приготовление:
- Баклажаны вымойте, нарежьте ломтиками толщиной около 1-2 см, откиньте на дуршлаг, посыпьте солью и оставьте на 40 минут. (Внимание! Не пропускайте этот шаг – иначе при запекании баклажаны дадут сок и блюдо не получится.)
- Мелко нарежьте лук. Нагрейте на сковороде 3 столовые ложки оливкового масла, обжарьте лук или разрезанные пополам зубчики чеснока, добавьте томатное пюре, базилик, слегка посолите и тушите без крышки 15 минут.
- Тщательно промойте и обсушите баклажаны, затем обжарьте их на сковороде «аль денте» (полутвёрдые) на оставшемся оливковом масле.
- Запечь баклажаны можно в жаростойкой посуде – тогда выложите слоями жареные баклажаны, томатный соус, нарезанную моцареллу и пармезан.
- Поместите баклажаны в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30–40 минут. Подавайте горячими.
[info_b]Баклажаны по этому рецепту также можно нарезать слайсами. Тогда они получатся в виде аппетитных лодочек.[/info_b]
Баклажаны в яичном кляре
Густое тесто (смесь взбитых яиц, соли и муки) придает жареным баклажанам приятный вкус и очень красивую, мучнистую, хрустящую корочку. Кроме того, яичное тесто не позволяет баклажанам впитывать слишком много масла при жарке. Приготовьте баклажаны в тесте – это очень аппетитное и красивое блюдо!
Ингредиенты:
- 1 крупный баклажан,
- 1-2 помидора,
- пучок любой зелени (укроп, петрушка)
- чеснок - по вкусу,
- 1 яйцо,
- 1-2 ст. л. муки,
- Масло растительное (для жарки).
Приготовление:
- Баклажаны очистите от кожицы, нарежьте ломтиками толщиной чуть меньше 1 см (у очень молодых баклажанов шкурку срезать нельзя).
- Если баклажаны горького сорта, их следует положить в миску, посолить, прижать сверху тарелкой с грузом, чтобы они постояли не менее 30-40 минут. Затем промойте баклажаны от горечи и лишней соли под проточной водой и обсушите.
- В миске взбейте яйца с солью до образования пузырьков, добавьте несколько столовых ложек муки, чтобы получилось густое тесто. Тесто хорошо перемешайте вилкой или венчиком, чтобы не было комочков.
- Помидоры нарежьте тонкими ломтиками, петрушку, укроп или кориандр измельчите.
- Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.
- Обмакните ломтики баклажанов в кляр с обеих сторон и сразу же обжарьте их на горячем масле до появления красивой корочки.
- Выложите жареные баклажаны на широкое блюдо. Пока баклажаны еще горячие, посыпьте их чесноком и рубленой зеленью (при желании можно намазать майонезом), затем украсьте ломтиками помидоров. Также можно сверху посыпать помидоры зеленью.
Баклажаны с курицей на сковороде
Ингредиенты:
- 1-2 шт куриного филе,
- 1-2 баклажана,
- 1 луковица,
- 3-4 помидора или томатный соус,
- карри и специи для курицы,
- соль и перец - по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе вымойте, обсушите, разрежьте на порционные куски, посолите и приправьте карри и другими специями для курицы по желанию. Маринуйте кусочки курицы примерно 1-1,5 часа.
- Тем временем нарежьте баклажаны небольшими кубиками или полукружочками, положите их в миску, посыпьте солью и дайте баклажанам постоять и пустить горький сок (можно отжать баклажаны прессом, тогда сок выделится быстрее).
- Обжарьте маринованную курицу на раскаленном масле до получения красивой корочки.
- Лук нарежьте небольшими кубиками или четвертинками и добавьте в сковороду. Продолжайте жарить курицу и лук, пока лук не станет полупрозрачным.
- Баклажаны промойте от соли и сока, отожмите, добавьте к курице и луку, немного обжарьте, периодически помешивая.
- Затем к овощам с курицей залейте треть стакана воды, закройте крышку и тушите под крышкой 10–15 минут на медленном огне.
- Тем временем приготовьте томатный соус из свежих помидоров (можно использовать готовый томатный соус). Свежие помидоры бланшируйте в кипятке, снимите кожицу и взбейте мякоть блендером, добавьте немного соли и перца. Вам понадобится 3-4 крупных помидора. Добавьте соус к баклажанам и куриному филе и перемешайте. Попробуйте блюдо, при необходимости добавьте еще соли и специй на свое усмотрение.
- Тушите курицу и баклажаны под крышкой, пока соус не выпарится на одну треть.
- Готовое блюдо посыпьте измельченным чесноком и свежей зеленью, дайте настояться под крышкой 10-15 минут и подавайте горячим.
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Баклажаны с чесноком на сковородке
Майонез придает приятную мягкость жареным на сковороде баклажанам, а чеснок придает необходимую остроту и пикантность. В результате получается идеальная сезонная овощная закуска, которую легко приготовить на скорую руку. Перед подачей баклажаны с чесноком и майонезом можно посыпать рубленой зеленью.
Ингредиенты:
- 1-2 баклажана,
- 2-4 зубчика чеснока,
- красный и чёрный перец,
- майонез,
- Масло для жарки.
Приготовление:
- Чтобы приготовить быструю пикантную закуску по этому рецепту, нарежьте баклажаны небольшими кубиками, очистив их от кожицы (если баклажаны совсем молодые, очищать их нельзя).
- Чтобы избавить их от горечи, щедро посыпьте солью, перемешайте и отставьте в миску на 30–40 минут. Затем промойте ломтики баклажанов в дуршлаге под проточной водой и оставьте обсыхать.
- Баклажаны обжарьте небольшими порциями на растительном масле на хорошо разогретой сковороде до мягкости.
- Шумовкой достаньте ломтики баклажанов из сковороды, чтобы уменьшить количество масла. Переложите их в глубокую миску.
- Когда все баклажаны обжарятся, добавьте к ним измельченный чеснок, майонез, черный и красный молотый перец, при необходимости посолите.
- Подавайте охлажденную закуску из баклажанов с майонезом с черным или светлым хлебом, посыпав по желанию петрушкой или укропом.
Приятного аппетита!
Ранее Telegraf.news писал о том, что баклажаны — это не просто овощ, а настоящий кулинарный камень преткновения, способный удивить даже самых искушённых гурманов. Их мясистая текстура и нейтральный вкус позволяют экспериментировать с различными блюдами, придавая им уникальный характер. Ниже вы найдете идею приготовления баклажанов, которые по вкусу напоминают… грибы. Все дело в правильном приготовлении. Оказывается, достаточно подобрать специи и грамотно приготовить овощи, чтобы в итоге получить вкусное летнее блюдо, напоминающее блюдо из лесных даров.
Баклажаны как грибы. Эти 3 вкусных рецепта станут хитом осенью и зимой