Как просто и вкусно приготовить баклажаны? Эти 5 рецептов на сковороде станут хитом сезона

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Опубликовано: 05.09.2024 09:23 , Обновлено: 05.09.2024

В сентябре многие белорусы открывают для себя сезон баклажанов. Одни готовят блюда из собственного урожая, другие же предпочитают просто купить его в магазине. Как бы то ни было, часто случается так, что идеи, как их приготовить, быстро заканчиваются. Однако на самом деле существует масса простых рецептов приготовления этого овоща. Сочные баклажаны отлично сочетаются с помидорами, с чесноком, курицей, сыром и не только. Предлагаем попробовать 5 несложных рецептов, которые имеют потенциал настоящего сезонного хита.

Блюда из баклажанов - отличный вариант не только для того, чтобы разнообразить повседневное меню, но и для того, чтобы украсить в сезон праздничный стол. Стоит знать, что баклажаны отлично сочетаются со многими другими овощами и особенно с чесноком и помидором.

Одним из самых популярных рецептов приготовления баклажана, который подаётся на многих праздничных столах, являются рулетики из баклажана с сыром, чесноком и грецким орехом, но мы не будем на нём останавливаться. Предлагаем вам попробовать 5 несложных закусок, которые приятно удивят своим вкусом.

Закуска из баклажанов с помидорами на сковороде

Баклажаны с чесноком и свежими помидорами могут стать настоящим хитом среди летних закусок на вашем столе. Майонез здесь не является обязательным ингредиентом, но с ним закуска получается гораздо аппетитнее. Кроме того, майонез хорошо смягчает острый вкус свежего чеснока. Помидоры следует выбирать мясистые, а не жидкие, чтобы они не «рассыпались» по тарелке, иначе готовое блюдо будет выглядеть не очень эстетично, что, однако, не испортит его потрясающий вкус!

Ингредиенты

Баклажаны 3 шт,

Помидоры 5 шт,

Чеснок 4 зубчика,

Мука 3 столовые ложки (с небольшой горкой),

Молочный майонез 250 грамм или по вкусу,

Соль по вкусу,

Растительное масло по вкусу.

Приготовление:

Хорошо промойте овощи от пыли и грязи. У баклажанов удалите хвостики и нарежьте их тонкими ломтиками (около 5 мм), лучше использовать молодые баклажаны с мелкими семенами. Посыпьте кружочки солью и дайте им настояться примерно полчаса, чтобы ушла горечь. Теперь промойте баклажаны под проточной водой, обсушите и обваляйте в муке. Обжарьте ломтики баклажанов в муке и кипящем масле на среднем огне до золотистого цвета. Переверните кружочке. Каждая сторона обжаривается не дольше 3-4 минут. Обжаренные стаканчики выложите на тарелку и намажьте майонезом, посыпьте измельчённым чесноком (чеснок можно пропустить через пресс и смешать с майонезом, а затем намазать на баклажаны). Количество чеснока и майонеза регулируйте по своему вкусу. Положите баклажаны поверх тонких ломтиков помидоров. Дайте этому красивому и сочному блюду настояться 15-20 минут и подавайте. Верх можно украсить веточками петрушки.

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Баклажаны с моцареллой и пармезаном

2 небольших баклажана,

1/2 стакана томатного пюре,

1 небольшая луковица или 2 зубчика чеснока,

10 листьев базилика,

125 г моцареллы (1 упаковка),

6 столовых ложек тёртого пармезана,

1/2 стакана оливкового масла первого отжима.

Приготовление:

Баклажаны вымойте, нарежьте ломтиками толщиной около 1-2 см, откиньте на дуршлаг, посыпьте солью и оставьте на 40 минут. (Внимание! Не пропускайте этот шаг – иначе при запекании баклажаны дадут сок и блюдо не получится.) Мелко нарежьте лук. Нагрейте на сковороде 3 столовые ложки оливкового масла, обжарьте лук или разрезанные пополам зубчики чеснока, добавьте томатное пюре, базилик, слегка посолите и тушите без крышки 15 минут. Тщательно промойте и обсушите баклажаны, затем обжарьте их на сковороде «аль денте» (полутвёрдые) на оставшемся оливковом масле. Запечь баклажаны можно в жаростойкой посуде – тогда выложите слоями жареные баклажаны, томатный соус, нарезанную моцареллу и пармезан. Поместите баклажаны в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30–40 минут. Подавайте горячими.

[info_b]Баклажаны по этому рецепту также можно нарезать слайсами. Тогда они получатся в виде аппетитных лодочек.[/info_b]

Баклажаны в яичном кляре

Густое тесто (смесь взбитых яиц, соли и муки) придает жареным баклажанам приятный вкус и очень красивую, мучнистую, хрустящую корочку. Кроме того, яичное тесто не позволяет баклажанам впитывать слишком много масла при жарке. Приготовьте баклажаны в тесте – это очень аппетитное и красивое блюдо!

Ингредиенты:

1 крупный баклажан,

1-2 помидора,

пучок любой зелени (укроп, петрушка)

чеснок - по вкусу,

1 яйцо,

1-2 ст. л. муки,

Масло растительное (для жарки).

Приготовление:

Баклажаны очистите от кожицы, нарежьте ломтиками толщиной чуть меньше 1 см (у очень молодых баклажанов шкурку срезать нельзя). Если баклажаны горького сорта, их следует положить в миску, посолить, прижать сверху тарелкой с грузом, чтобы они постояли не менее 30-40 минут. Затем промойте баклажаны от горечи и лишней соли под проточной водой и обсушите. В миске взбейте яйца с солью до образования пузырьков, добавьте несколько столовых ложек муки, чтобы получилось густое тесто. Тесто хорошо перемешайте вилкой или венчиком, чтобы не было комочков. Помидоры нарежьте тонкими ломтиками, петрушку, укроп или кориандр измельчите. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс. Обмакните ломтики баклажанов в кляр с обеих сторон и сразу же обжарьте их на горячем масле до появления красивой корочки. Выложите жареные баклажаны на широкое блюдо. Пока баклажаны еще горячие, посыпьте их чесноком и рубленой зеленью (при желании можно намазать майонезом), затем украсьте ломтиками помидоров. Также можно сверху посыпать помидоры зеленью.

Баклажаны с курицей на сковороде

Ингредиенты:

1-2 шт куриного филе,

1-2 баклажана,

1 луковица,

3-4 помидора или томатный соус,

карри и специи для курицы,

соль и перец - по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе вымойте, обсушите, разрежьте на порционные куски, посолите и приправьте карри и другими специями для курицы по желанию. Маринуйте кусочки курицы примерно 1-1,5 часа. Тем временем нарежьте баклажаны небольшими кубиками или полукружочками, положите их в миску, посыпьте солью и дайте баклажанам постоять и пустить горький сок (можно отжать баклажаны прессом, тогда сок выделится быстрее). Обжарьте маринованную курицу на раскаленном масле до получения красивой корочки. Лук нарежьте небольшими кубиками или четвертинками и добавьте в сковороду. Продолжайте жарить курицу и лук, пока лук не станет полупрозрачным. Баклажаны промойте от соли и сока, отожмите, добавьте к курице и луку, немного обжарьте, периодически помешивая. Затем к овощам с курицей залейте треть стакана воды, закройте крышку и тушите под крышкой 10–15 минут на медленном огне. Тем временем приготовьте томатный соус из свежих помидоров (можно использовать готовый томатный соус). Свежие помидоры бланшируйте в кипятке, снимите кожицу и взбейте мякоть блендером, добавьте немного соли и перца. Вам понадобится 3-4 крупных помидора. Добавьте соус к баклажанам и куриному филе и перемешайте. Попробуйте блюдо, при необходимости добавьте еще соли и специй на свое усмотрение. Тушите курицу и баклажаны под крышкой, пока соус не выпарится на одну треть. Готовое блюдо посыпьте измельченным чесноком и свежей зеленью, дайте настояться под крышкой 10-15 минут и подавайте горячим.

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Баклажаны с чесноком на сковородке

Майонез придает приятную мягкость жареным на сковороде баклажанам, а чеснок придает необходимую остроту и пикантность. В результате получается идеальная сезонная овощная закуска, которую легко приготовить на скорую руку. Перед подачей баклажаны с чесноком и майонезом можно посыпать рубленой зеленью.

Ингредиенты:

1-2 баклажана,

2-4 зубчика чеснока,

красный и чёрный перец,

майонез,

Масло для жарки.

Приготовление:

Чтобы приготовить быструю пикантную закуску по этому рецепту, нарежьте баклажаны небольшими кубиками, очистив их от кожицы (если баклажаны совсем молодые, очищать их нельзя). Чтобы избавить их от горечи, щедро посыпьте солью, перемешайте и отставьте в миску на 30–40 минут. Затем промойте ломтики баклажанов в дуршлаге под проточной водой и оставьте обсыхать. Баклажаны обжарьте небольшими порциями на растительном масле на хорошо разогретой сковороде до мягкости. Шумовкой достаньте ломтики баклажанов из сковороды, чтобы уменьшить количество масла. Переложите их в глубокую миску. Когда все баклажаны обжарятся, добавьте к ним измельченный чеснок, майонез, черный и красный молотый перец, при необходимости посолите. Подавайте охлажденную закуску из баклажанов с майонезом с черным или светлым хлебом, посыпав по желанию петрушкой или укропом.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что баклажаны — это не просто овощ, а настоящий кулинарный камень преткновения, способный удивить даже самых искушённых гурманов. Их мясистая текстура и нейтральный вкус позволяют экспериментировать с различными блюдами, придавая им уникальный характер. Ниже вы найдете идею приготовления баклажанов, которые по вкусу напоминают… грибы. Все дело в правильном приготовлении. Оказывается, достаточно подобрать специи и грамотно приготовить овощи, чтобы в итоге получить вкусное летнее блюдо, напоминающее блюдо из лесных даров.

Баклажаны как грибы. Эти 3 вкусных рецепта станут хитом осенью и зимой