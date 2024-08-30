Баклажаны как грибы. Эти 3 вкусных рецепта станут хитом осенью и зимой

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Опубликовано: 30.08.2024 07:00 , Обновлено: 29.08.2024

Баклажаны — это не просто овощ, а настоящий кулинарный камень преткновения, способный удивить даже самых искушённых гурманов. Их мясистая текстура и нейтральный вкус позволяют экспериментировать с различными блюдами, придавая им уникальный характер. Ниже вы найдете идею приготовления баклажанов, которые по вкусу напоминают... грибы. Все дело в правильном приготовлении. Оказывается, достаточно подобрать специи и грамотно приготовить овощи, чтобы в итоге получить вкусное летнее блюдо, напоминающее блюдо из лесных даров.

Баклажаны как грибы без стерилизации

Простой и достаточно быстрый вариант приготовления баклажанов на зиму. Овощи получаются плотными, ароматными и очень аппетитными, а по вкусу действительно напоминают маринованные грибы.

[info_b]Время приготовления — 2 часа 40 минут

Порций: 6

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Ингредиенты:

Баклажаны — 3 шт.

9% столовый уксус — 100 мл.

Лавровый лист — 2 шт.

1 пучок петрушки

1 ч.л. соли

Черный перец — 6 шт.

Способ приготовления

Вымытые баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 40 минут, затем тщательно промойте.

Залейте баклажаны водой с солью и поставьте на огонь. Как только вода закипит, варите около 15 минут до мягкости. Добавьте уксус и через минуту снимите баклажаны с огня.

На дно стерилизованной банки выложите мелко нарезанную зелень, перец горошком и лавровый лист.

Затем уложите баклажаны в банку и залейте горячим рассолом.

Закатайте банку, переверните ее и укутайте одеялом. Оставьте баклажаны при комнатной температуре до полного остывания.

Готовые баклажаны храните в прохладном месте. Приятного аппетита!

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Баклажаны как грибы с майонезом: самый вкусный рецепт

Питательное блюдо на зиму быстрого приготовления, которое очень просто приготовить. По вкусу оно практически не отличается от такого деликатеса, как грибы в майонезе, что поможет вам сэкономить деньги и силы.

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Время приготовления — 1 час 30 минут

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Ингредиенты:

баклажан - 750 г;

лук репчатый - 250 г;

специи и приправы - 1 ст.;

соль - 0,5 ст.;

майонез - 100 г;

растительное масло - 50 мл.

Пошаговый рецепт приготовления

Нарежьте лук и обжарьте в масле до золотисто-коричневого цвета.

Очистите баклажан, нарежьте кубиками и варите в подсоленной воде 2 минуты до готовности. Откиньте в дуршлаг.

Отожмите баклажан от лишней воды и обжарьте в масле до румяной корочки.

Смешайте все ингредиенты и разложите по стерильным банкам.

Стерилизуйте их еще 15 минут и закатайте на зиму.

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Баклажаны со вкусом грибов на сковороде

Обжарив баклажаны таким образом, вы получите блюдо с очень интересным вкусом. Оно будет похоже на жареные грибы с луком. Чтобы получить желаемый результат, необходимо соблюдать некоторые правила приготовления.

Ингредиенты:

баклажаны - 700 г (небольшие);

лук - 200 г;

яйца - 4 шт.;

соль, черный перец - по вкусу;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Для приготовления этого блюда нужно взять небольшие, молодые баклажаны. Они не должны иметь крупных семян. Вымойте овощи и нарежьте их кубиками среднего размера. Поместите все кусочки в миску. При желании можно снять кожицу, но это не обязательно.

Взбейте венчиком четыре яйца до однородной пасты. Вылейте взбитые яйца на баклажаны и хорошо перемешайте.

[info_b]Солить не нужно! Иначе овощи выделят сок, который помешает яйцу хорошо впитаться. Кроме того, у вас не получится сухих кусочков, похожих на грибы.[/info_b]

Оставьте все при комнатной температуре на 1 час. Периодически перемешивайте содержимое блюда. Это делается для того, чтобы яйца полностью впитались.

Нарежьте лук кубиками.

В сковороде разогрейте растительное масло (оно должно полностью покрывать дно). Выложите в него баклажаны и лук.

Жарьте на среднем огне в течение 20-25 минут. Не забывайте помешивать, чтобы кусочки равномерно прожарились и не подгорели.

Когда блюдо будет готово, приправьте его солью и перцем. Попробуйте, что получилось, и подавайте к столу. Получается очень вкусно! Попробуйте этот оригинальный рецепт, он обязательно должен прижиться в вашей семье.

Ранее Telegraf.news писал, уак приготовить вкусные маринованные грибы. Независимо от того, какой вид вы выберете и положите в банку, они обязательно порадуют вас своим вкусом в качестве закуски, ингредиента для салатов и других блюд, а также красивого украшения праздничного стола. Главное — пропорции. Сколько уксуса и соли понадобится на 1 литр воды?

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