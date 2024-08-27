Как кабачок может стать похожим на макароны? Нашли простой сезонный рецепт овощной пасты с грибами
Кабачки - вкусный и многими недооценённый овощ. Если вы его до сих пор не любите, то, возможно, вы просто не нашли тот самый рецепт. Таким может стать кабачковая паста с грибами. Это невероятно вкусное и аппетитное блюдо стало настоящим хитом в TikТok, собрав более 900 тысяч просмотров и свыше 20 тысяч лайков. Как его приготовить?
Кабачок - популярный овощ на грядках белорусов. Однако идеи о том, как его употребить, часто заканчиваются достаточно быстро. Новые и порой неожиданные варианты нередко можно почерпнуть социальных сетях. Так, например, из кабачков можно приготовить пасту. Это несложное и сытное блюдо может запросто вытеснить любые другие рецепты из кабачка. Рассказываем, как его приготовить.
Паста из кабачков
Ингредиенты:
- 1-2 шт молодых кабачков,
- 1 шт луковица,
- 1-2 зубчика чеснока,
- 200 г свежих шампиньонов,
- 10 шт помидоров черри (или других маленьких помидоров),
- 150 г сливок,
- 100 г твёрдого сыра,
- итальянские травы.
Приготовление:
- Почистите и разделайте кабачки на ломтики при помощи овощечистки. Получившиеся пластинки нарежьте полосками в виде пасты.
- Лук покрошите на кубики и быстро обжарьте на сковороде. Добавьте нарезанные шампиньоны и нарезанный чеснок. Жарьте, помешивая.
- Когда грибы уменьшатся в объёме, добавьте нарезанные помидоры. Приправьте итальянскими травами и пожарьте ещё несколько минут.
- Добавьте пасту из кабачков и жарьте до тех пор, пока не уйдёт лишняя влага. Посолите блюдо и добавьте сливки.
- Когда блюдо станет густым, посыпьте тёртым сыром. Блюдо готово. Пасту из кабачков можно есть как в горячем, так и в холодном виде.
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