Как приготовить слойки с черникой и маскарпоне? Эта выпечка с сезонной ягодой подвинет вареники

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Опубликовано: 10.07.2024 15:36 , Обновлено: 10.07.2024

Июль ознаменовался для многих белорусов обилием свежей черники. Те, кто не сходил за ягодой в лес, наверняка уже не раз купили её на рынке. Сочная и полезная черника у белорусов чаще всего открывает длительный сезон приготовления всевозможных вареников. Однако это далеко не единственный десерт, который можно сделать с её помощью. Предлагаем опробовать рецепт вкусных слоёных булочек с чернично-сырной начинкой. Это лакомство наверняка сможет оспорить лидерство вареников среди ваших домашних лакомств в летний сезон.

Слоеное тесто с ягодами - это беспроигрышный вариант выпечки, которым очень сложно кого-либо разочаровать. Чаще всего сложность таких рецептов состоит в приготовлении того самого теста. Иногда эту задачу можно решить легко и просто, купив лист замороженного дрожжевого либо бездорожного теста.

Тем не менее рассчитывать на по-настоящему домашнюю слоёную выпечку можно, лишь приготовив тесто самостоятельно. К счастью, существуют несложные рецепты, которые обеспечат вас запасом универсального слоёного теста, с помощью которого можно приготовить и булочки по этому рецепту. По этому рецепту вы сможете сделать его в рекордные сроки.

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Также секретным преимуществом этой выпечки является сыр маскарпоне. В сочетании с черникой слойки получают невероятно нежную и сочную начинку, которая побудит вас готовить их ещё и ещё.

[info_b]Если вы не любитель черники, то её можно заменить малиной, клубникой, голубикой или другими фруктами по вкусу.[/info_b]

Рецепт слоек с черникой и маскарпоне

лист слоеного теста,

250 г сыра маскарпоне (маленькая упаковка),

около стакана ягод черники,

сахар для посыпки,

1-2 яичных желтка.

Приготовление:

Прежде чем приступить к работе, установите духовку на 180 градусов по Цельсию. Если ягоды особенно влажные, их можно дополнительно смешать с небольшим количеством крахмала. Благодаря этому можно не беспокоиться, что во время запекания из них вытечет весь сок.

Разрежьте слоеное тесто на квадраты размером примерно 10 см (хотя можно и немного меньше). В центр каждого из них положите немного сыра маскарпоне, а затем немного ягод. Посыпаем все сахаром. Теперь пришло время придать форму выпечке. Вы можете свернуть две противоположные стороны вместе, чтобы получилась форма лодочки, или завернуть в виде кармашков. Смажьте слойки взбитым яичным желтком и поставьте в разогретую духовку примерно на 10-15 минут. Следите за выпечкой, чтобы они не подгорела. Подавайте с молоком, чаем или кофе.

Приятного аппетита!

Если в черничный сезон вы по-прежнему сталкиваетесь с дефицитом идей, как её приготовить, то можете приготовить черничный торт. Этот десерт не только превосходит лакомства из кондитерских, но и очень красив. Он станет прекрасный вариантом к чаю, которым можно как побаловать семью, так и встретить гостей.

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Если же вареники вас ещё не утомили, то вы можете приготовить их запечённый вариант, известный как ягодянки. Эти черничные булочки, вероятнее всего, напомнят по вкусу те самые запечённые вареники, которыми вас угощали в детстве бабушки.

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