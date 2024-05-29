Идеальные круассаны, штрудель и не только. Как приготовить слоеное тесто на все случаи жизни?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 29.05.2024 08:55 , Обновлено: 29.05.2024

Многие хозяйки избегают приготовления слоёного теста в домашних условиях, ведь этот процесс достаточно кропотливый и времязатратный. Часто после приготовления теста по различным рецептам вывод напрашивается сам собой: тесто недостаточно вкусно и проще приобрести замороженное из магазина. Попробуйте приготовить слоёное тесто по этому рецепту. Вы сможете сделать его в рекордные сроки, и оно станет идеальным для приготовления хрустящих французских круассанов, штруделя и многой другой выпечки. Что нужно делать?

Что понадобится для приготовления слоёного теста?

Ингредиенты:

200 мл воды

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка 9% уксуса

500 г пшеничной муки

210 г маргарина или сливочного масла

1 чайная ложка сухих дрожжей

Приготовление:

Налейте воду в миску, добавьте уксус и соль. Хорошо перемешайте и отложите в сторону. В отдельную миску добавьте просеянную муку. Добавьте 30 г сливочного масла либо маргарина. Втирайте маргарин пальцами, пока тесто не станет рассыпчатым. В отдельной ёмкости “запустите” сухие дрожжи согласно инструкции на упаковке. Постепенно влейте дрожжевую смесь и перемешайте вручную. Сформируйте из теста гладкий, однородный и нелипкий шар. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 10 минут. Через десять минут перенесите тесто на рабочую поверхность. Немного раскатайте скалкой. Добавьте 100 г маргарина и накройте второй половиной теста. Медленно раскатайте скалкой, чтобы маргарин распределился равномерно. Сложите тесто и снова раскатайте. Повторите 3-4 раза. Добавьте 80 г маргарина или нарезанного кубиками сливочного масла. Сложите тесто и раскатайте его. Разрежьте тесто на две части. Завернуть в пищевую пленку. Поставьте его в холодильник минимум на час, и вы сможете приготовить выпечку по вашему выбору.

Ранее Telegraf.news писал о том, что тонкая и ароматная пицца — желанное блюдо для заказа во многих заведениях. Кажется, что приготовить её такой же вкусной, как в любимой пиццерии, невозможно. Однако не спешите заказывать доставку, пока не попробуете пиццу по этому рецепту. Её приготовление не потребует много времени и сил, а вкусовые качества могут побудить готовить домашнюю пиццу чаще.

С этим рецептом пиццы вы перестанете заказывать доставку. Что нужно для приготовления теста и соуса?