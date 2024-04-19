Как за минуту приготовить идеальную глазурь на пасхальный кулич? Понадобится всего два ингредиента

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Опубликовано: 19.04.2024 15:24 , Обновлено: 19.04.2024

В преддверии Пасхи все хозяйки, даже те, что не сильны в выпечке, достают с полок свои кулинарные книги, где бережно хранятся любимые и проверенные временем рецепты традиционных куличей. И если с рецептом пасхальных булок, однажды найдя "тот самый, который всегда получается", предпочитают не экспериментировать, то на украшении куличей, как правило, фантазия кулинаров отыгрывается по-полной. Однако, в предпраздничной суете зачастую на это просто не хватает времени. Нашли для вас простейший рецепт идеальной глазури, который сэкономит уйму времени, которую можно потратить на дальнейшее украшение праздничных блюд.

Приготовление идеальной сахарной глазури, как правило, требует от повара некоторых навыков и опыта в кулинарии, поэтому некоторые хозяйки считают эту часть приготовления пасхального кулича настоящим мучением. Если не соблюсти пропорции сахара, воды, лимонной кислоты и прочих ингредиентов, глазурь может получиться слишком жидкой, слишком быстро густеть и застывать в твёрдую массу, которую потом невозможно разгрызть.

Ещё одной частой проблемой, с которой сталкиваются начинающие кулинары - не до конца растворённый сахар в глазури. Из-за этого глазурь также получает неидеальной и не очень приятной на вкус.

Предложенный находчивыми хозяйками лайф-хак позволит избежать вам сразу всех этих проблем и точно сэкономит уйму времени. А ещё он обойдётся достаточно дёшево, ведь в состав этой глазури, которую пользователи интернета уже окрестили “самой быстрой глазурью для куличей”, входит всего два ингредиента.

Основной ингредиент может показаться весьма неожиданным - это популярные у детей воздушные зефирки маршмеллоу. Второй ингредиент - обычная вода.

Как приготовить “самую быструю глазурь” для кулича?

Чтобы получить идеальную глазурь, нужно взять 40 г белого маршмеллоу, поместить в стеклянную ёмкость и добавить к ним 1 столовую ложку воды. Затем нужно либо растопить зефирки на водяной бане, либо отправить в микроволновку. Во вором случае нужно разогревать маршмеллоу постепенно - импульсами по 10 секунд, всякий раз доставая ёмкость и перемешивая массу, чтобы она растопилась равномерно. Достаточно сделать всего три таких подхода.

В результате максимум через минуту у вас получится однородная растопленная смесь, без крупинок сахарного песка, неприятно хрустящего на зубах. Украсив этой смесью кулич и нанеся другое украшение по желанию, можно оставить его подсыхать на 2-3 часа.

По словам тех, кто уже опробовал этот рецепт, глазурь получается белоснежной, не липнет ко всему и после остывания не крошится, покрывая ваш кулич красивой тягучей коркой, которая к тому же легко разрезается.

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Ранее Telegraf.news рассказывал о других простых рецептах глазури для куличей, которые также не займут у вас много времени, а также рассказывал, как сделать так, чтобы пасхальная выпечка не засохла и оставалась вкусной и мягкой несколько дней.

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