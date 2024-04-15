Как приготовить шоколадный торт без муки? Понадобится всего 4 ингредиента

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Опубликовано: 15.04.2024 12:10 , Обновлено: 15.04.2024

Шоколадный торт без муки - идеальный вариант для послеобеденного десерта с кофе или чаем. Он не только необычайно вкусен, но и очень прост в приготовлении. На то, чтобы соединить все ингредиенты, уйдет всего несколько минут. Всю остальную работу за вас сделает духовка.

Приведенный ниже рецепт идеально подойдет любителям выпечки, у которых нет много времени на эксперименты на кухне и которые ищут что-то проверенное.

Все, что вам нужно, - это немного темного шоколада (желательно с содержанием какао 70 или 90 процентов), сливочное масло, сахар и яйца. При желании вы можете обогатить десерт, например, сладкой глазурью.

Ингредиенты

3 плитки темного шоколада;

100 г сливочного масла;

90 г тростникового сахара (можно заменить обычным);

5 яиц.

Шоколадный торт без муки. Способ приготовления

Сначала разломайте шоколад на мелкие кусочки. Растопите его на водяной бане и отложите в сторону для охлаждения.

На следующем этапе отделите яичные белки от желтков. Поместите яичные белки в миску и взбейте с половиной сахара до густоты.

Взбейте яичные желтки с оставшимся сахаром миксером до легкой пышности. Продолжая взбивать, постепенно влейте охлажденную шоколадную смесь.

С помощью ложки добавьте взбитые яичные белки партиями. Аккуратно перемешайте.

Затем вылейте получившееся тесто в форму для торта, выстеленную бумагой для выпечки. Поставьте форму в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов Цельсия, и выпекайте примерно полчаса. В течение этого времени не открывайте духовку и не проверяйте торт.

Готовый шоколадный десерт будет упругим и слегка влажным в середине, а сверху засияет потрескавшейся корочкой. Остывшее лакомство можно украсить домашней шоколадной глазурью или подать со взбитыми сливками. Приятного аппетита!

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