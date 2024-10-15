Как приготовить козинак из тыквенных семечек? С этим простым рецептом вы перестанете покупать его в магазине

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Опубликовано: 15.10.2024 09:48 , Обновлено: 15.10.2024

Козинаки из семечек и орехов - любимое многими лакомство, которое хорошо хранится и прекрасно сочетается с чаем и кофе. Приготовить такой полезный десерт можно и самостоятельно, причём из очень доступных продуктов. Попробуйте сделать козинак из тыквенных семечек и грецкого ореха. С этим рецептом вы полюбите такое лакомство и начнёте готовить его чаще.

Тыквенные семечки - полезный и знакомый с детства многим белорусам суперфуд. Одни едят их в сухом виде, другие делают из них специю, а третьи и вовсе предпочитают избавиться от них, не найдя никакого применения.

Однако мы нашли рецепт, который наверняка остановит вас от такого непродуманного действия. Как насчёт того, чтобы приготовить из тыквенных семечек козинак? Такой полезный перекус непременно оценят не только дети, но и взрослые: он станет одним из самых любимых сезонных угощений к чаю.

Особенно хороши тыквенные семечки в сочетании с грецким орехом. И орех, и тыквы выращивают на своём приусадебном участке многие белорусы. Но даже если вы не в их числе, всегда есть вариант, когда оба продукта можно приобрести на рынке или в магазине.

В чём польза грецких орехов и тыквенных семечек?

Тыквенные семечки богаты железом, магнием, цинком, калием, витаминами группы В и витамином С. Они на 30-40% состоят из масла, содержащего много фитостеринов и ненасыщенных жирных кислот . А ещё это кладезь макронутриентов, таких как: углеводы, белок и жиры.

Тыквенные семечки положительно сказываются на здоровье мужчин и женщин, о чём ранее Telegraf.news подробно писал в материале ниже.

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Грецкие орехи, в свою очередь, также полны антиоксидантами, среди которых витамин E и полифенолы , которые помогают защищать клетки от окислительного стресса и могут снижать риск хронических заболеваний. Кроме того, орехи содержат альфа-линоленовую кислоту, которая является растительным источником Омега-3 жирных кислот , полезных для сердечно-сосудистой системы. Ещё они полны магния и кальция , которые благотворно воздействует на здоровье костей.

И семечки, и орехи содержат клетчатку , которая содействует здоровому пищеварению.

Таким образом, козинак из таких ингредиентов может быть полезным выбором для перекуса, особенно если вы ищете что-то натуральное и питательное. Однако важно помнить о размере порции, так как они все же могут быть калорийными.

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Рецепт козинака из тыквенных семечек и грецкого ореха

Фото иллюстрационное

Ингредиенты:

50 г. тыквенных семечек,

50 г. грецких орехов (можно заменить на любые другие орехи),

4 ст.л. сахара,

1 ч.л. мёда,

масло растительное - для смазки пергамента.

Приготовление:

Сначала обжарьте семечки и орехи на сухой сковороде для получения лёгкого жареного привкуса. Пересыпьте их на тарелку. В сотейнике растопите сахар и мёд, добиваясь полного растворения сахарных кристаллов. Смесь должна приобрести карамельный цвет. Добавьте орехи и семечки в горячую карамель и тщательно перемешайте, чтобы все кусочки были покрыты карамельной оболочкой. Смажьте пергамент растительным маслом и выложите на него горячую карамельную массу с орехами и тыквенными семечками. Сразу прижмите и разровняйте до толщины примерно 7 мм. Пока смесь ещё тёплая, нарежьте её на порционные кусочки с помощью ножа. Дайте сахару застыть и козинаки готовы!

К слову, это далеко не единственный рецепт козинака с добавлением тыквенных семечек. Вы можете поэкспериментировать с составом, включив семечки подсолнуха, кунжут, арахис, изюм, миндаль и не только. Например, вот такой видеорецепт с тыквенными семечками можно найти на просторах YouTube.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что когда за окном осень, а в кладовой имеется ароматная тыква ничто не может помешать приготовить из неё что-то необыкновенно вкусное. Например, цукаты. Рецепт этого домашнего лакомства собрал сотни тысяч просмотров в TikTok и множество положительных отзывов от пользователей. Попробуйте приготовить домашние цукаты, возможно, вы больше не захотите покупать их в магазине.

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