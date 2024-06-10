Клубничная "зебра" без выпечки. Как приготовить простой и вкусный десерт с сезонной ягодой?
Клубника - идеальная ягода для приготовления десертов без выпечки. В таких рецептах она не только лучше сохраняет свои витамины и вкус, но и дарит блюду неповторимый аромат и аппетитный красный оттенок. Приготовив чизкейк с клубникой по этому рецепту, и вы порадуете не только свои вкусовые рецепторы, но и глаза. Этот внешне напоминающий зебру тортик станет настоящим украшением стола.
Лето и обилие свежих фруктов и ягод дарит возможность приготовить массу прекрасных десертов. В пору клубничного сезона самое время для приготовления простого, но невероятно вкусного чизкейка с клубникой. Этот красивый и легкий торт понравится как маленьким, так и большим сладкоежкам.
Как приготовить чизкейк с клубникой?
Ингредиенты для кремовой массы:
- 200 мл сливок 30%
- 250 г маскарпоне
- 40 г сахарной пудры
- 40 г желатина
Ингредиенты для клубничной массы:
- 1 упаковка клубничного желе
- 400 г клубники
- 100 мл воды
- бисквиты
Приготовление:
- Приготовление клубничного чизкейка стоит начать с крема. Добавьте к сливкам сыр маскарпоне и сахарную пудру. Взбейте ингредиенты до устойчивых пиков. Тем временем залейте желатин холодной водой и оставьте набухать. Затем растопите его в микроволновке либо на слабом огне на плите. Только не вскипятите!
- Соедините желатин с ложкой сливок и хорошенько размешайте. Добавьте к оставшейся массе и тщательно перемешайте. Если смесь свернулась, осторожно нагрейте ее в микроволновой печи, а затем охладите в холодильнике. Теперь растворите клубничное желе в горячей воде. Оставьте остывать.
- Очищенную и промытую клубнику измельчите до однородной массы. Затем протрите его через сито, чтобы удалить семена. Добавьте остывшее желе к клубничной массе и оставьте в холодильнике до застывания. Теперь застелите форму для торта бумагой для выпечки и выложите печенье .
- На бисквиты поочередно по ложке выкладываем сливочную и клубничную смесь. Эта процедура даст вам эффект полосок, как у торта “Зебра”. Поставьте чизкейк с клубникой в холодильник минимум на несколько часов. Чизкейк готов!
Этот десерт восхитит вас своей легкостью и вкусом нежного зефира, поэтому обязательно попробуйте этот рецепт на своей кухне.
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