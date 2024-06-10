Клубничная "зебра" без выпечки. Как приготовить простой и вкусный десерт с сезонной ягодой?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.06.2024 16:53 , Обновлено: 10.06.2024

Клубника - идеальная ягода для приготовления десертов без выпечки. В таких рецептах она не только лучше сохраняет свои витамины и вкус, но и дарит блюду неповторимый аромат и аппетитный красный оттенок. Приготовив чизкейк с клубникой по этому рецепту, и вы порадуете не только свои вкусовые рецепторы, но и глаза. Этот внешне напоминающий зебру тортик станет настоящим украшением стола.

Лето и обилие свежих фруктов и ягод дарит возможность приготовить массу прекрасных десертов. В пору клубничного сезона самое время для приготовления простого, но невероятно вкусного чизкейка с клубникой. Этот красивый и легкий торт понравится как маленьким, так и большим сладкоежкам.

Как приготовить чизкейк с клубникой?

Фото: YouTube Ania Zyśk

Ингредиенты для кремовой массы:

200 мл сливок 30%

250 г маскарпоне

40 г сахарной пудры

40 г желатина

Ингредиенты для клубничной массы:

1 упаковка клубничного желе

400 г клубники

100 мл воды

бисквиты

Приготовление:

Приготовление клубничного чизкейка стоит начать с крема. Добавьте к сливкам сыр маскарпоне и сахарную пудру. Взбейте ингредиенты до устойчивых пиков. Тем временем залейте желатин холодной водой и оставьте набухать. Затем растопите его в микроволновке либо на слабом огне на плите. Только не вскипятите! Соедините желатин с ложкой сливок и хорошенько размешайте. Добавьте к оставшейся массе и тщательно перемешайте. Если смесь свернулась, осторожно нагрейте ее в микроволновой печи, а затем охладите в холодильнике. Теперь растворите клубничное желе в горячей воде. Оставьте остывать. Очищенную и промытую клубнику измельчите до однородной массы. Затем протрите его через сито, чтобы удалить семена. Добавьте остывшее желе к клубничной массе и оставьте в холодильнике до застывания. Теперь застелите форму для торта бумагой для выпечки и выложите печенье . На бисквиты поочередно по ложке выкладываем сливочную и клубничную смесь. Эта процедура даст вам эффект полосок, как у торта “Зебра”. Поставьте чизкейк с клубникой в ​​холодильник минимум на несколько часов. Чизкейк готов!

Этот десерт восхитит вас своей легкостью и вкусом нежного зефира, поэтому обязательно попробуйте этот рецепт на своей кухне.

Ранее Telegraf.newsписал о том, что в разгар сезона клубники в меню белорусов возвращаются вареники. Версий этого простого и любимого блюда может быть множество, но в ходу всегда оказываются менее хлопотные рецепты, которые ничем не уступают более трудозатратным вариациям. Нашли для вас именно такой рецепт. Приготовив эти вареники с клубникой в картофельном тесте, вы порадуете всех членов семьи и захотите повторения.

Клубника в картофельном тесте? Нашли идеальный рецепт вареников для белорусов