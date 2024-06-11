Как легко отмыть пятна от клубники? Эта хитрость не требует специальных средств

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.06.2024 13:40 , Обновлено: 11.06.2024

Пятна от клубники можно удалить без особых усилий, если знать, как это сделать. Вам не придется использовать химические средства, чтобы избавиться от ягодных следов. Достаточно воспользоваться старым проверенным методом, чтобы вывести пятно и снова получить идеально чистую вещь.

Клубничный сезон в самом разгаре, мы едим много ягод, пьем смузи и печем пироги. Но что делать, если сок клубники попал на одежду? Пятна - это не повод для беспокойства, если вы знаете, как от них избавиться.

Кипяток

Если на вас одежда не из деликатного материала (например, вискозы или шелка), а хлопок, вы можете смело применять старый метод. Просто положите вещь в таз для стирки, а затем залейте ее очень горячей или кипящей водой. Больше ничего делать не нужно - пятно исчезнет в мгновение ока. Затем нужно подождать, пока ткань остынет, и постирать вещь как обычно.

Хозяйственное мыло

Засохшие пятна от ягод на одежде также можно удалить с помощью хозяйственного мыла.

К слову, вышеперечисленные способы можно использовать не только для клубники, но и для ежевики или черники. Все пятна быстро исчезнут.

Ранее Telegraf.news писал, как просто избавиться от пятен от травы. Это настоящая головная боль в летнюю пору, особенно для родителей. Несколько минут игры — неудачное падение, и брюки, футболки и джинсы испорчены зелёными и несмываемыми пятнами. Если вы не допускали ошибок, то для их выведения не потребуется спецсредств.

Как отстирать пятно от травы в домашних условиях? Многие допускают одну и ту же ошибку