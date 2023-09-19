Большинство белорусов убирают это при варке из супа. А зря!

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Опубликовано: 19.09.2023 19:21 , Обновлено: 19.10.2023

Эту ошибку многие белорусы (впрочем, не только они) допускают при приготовлении супа, в котором варится мясо. Как правило, делают это неосознанно, однако это приводит к тому, что вы не только теряете вкус, но и отказываетесь от ценных питательных веществ.

Речь идет про пенку, которая образуется на поверхности супа при варке мяса. Обычно, большинство людей ее снимает. Такую пенку из кипящего супа удалять не стоит, так как на самом деле это очень ценный ингредиент, рассказал портал pysznosci.pl.

Какова польза от такой пенки?

Во-первых, суп с накипью от мяса, суп будет иметь более глубокий аромат и вкус. Что, согласитесь, немаловажно.

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Во-вторых, улучшиться пищевую ценность супа. В данном случае, это прежде всего ценный коллаген. Благодаря ему, употребление супа будет благотворно влиять на кости, суставы и состояние кожи.

В-третьих, в пене содержится желатин, который играет важную роль в приготовлении супа. Благодаря ему можно добиться идеальной консистенции супа.

В-четвертых, это загуститель, делающий бульон еще более сытным.

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Как видите, аргументов в пользу того, чтобы оставить пенку в супе, достаточно. Вспомните об этом, когда в следующий раз будете варить суп на основе мяса.

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