Эта зеленая намазка на хлеб не только вкусная, но и полезная. Вот 2 рецепта, как приготовить за 5 минут

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Опубликовано: 08.11.2024 10:32 , Обновлено: 07.11.2024

Хотите сделать обычный завтрак или перекус по-настоящему особенным? Предлагаем вам два невероятно простых рецепта зеленой намазки из авокадо, которая будет готова всего за 5 минут. Узнайте, как сделать вкуснейшую и полезную альтернативу привычным бутербродам.

Авокадо становится все более популярным в белорусских домах. И совершенно справедливо, ведь регулярное употребление этого фрукта поддержит нашу иммунную систему, а также печень, глаза и кости.

Фрукт богат, в частности, витаминами A, B1 и K, E, ненасыщенными жирами омега-3 и омега-6, а также содержит:

фосфор;

кальций;

калий;

фолиевую и пантотеновую кислоты;

а также антиоксидант глутатион.

Благодаря многочисленным полезным компонентам этот фрукт очень полезен для нашего здоровья и способствует правильному функционированию всего организма, поэтому включение его в наше меню будет отличным выбором.

Что следует учитывать при выборе авокадо?

В магазинах можно найти два сорта: фуэрте (зеленый) и хасс (с темной кожицей). Оба сорта вкусны и полны питательных веществ.

При выборе правильного авокадо ключевую роль играет «мягкость» мякоти. Выбранный фрукт не должен быть ни слишком твердым, ни слишком мягким. Если он слишком твердый, ему нужно будет полежать несколько дней, прежде чем его можно будет есть. Слишком мягкий, напротив, быстро испортится, или, что еще хуже, вы уже купите испорченный фрукт.

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Как приготовить простую намазку из авокадо?

Разрежьте авокадо пополам и выньте мякоть ложкой. Затем измельчите вилкой до состояния кашицы.

На сковороде без масла обжарьте семена кунжута. Когда они приобретут золотистый цвет, снимите сковороду с газа и добавьте кунжут к авокадо. Затем добавьте выжатый лимонный сок, перец и соль по вкусу. Подавайте с тостами или обычным хлебом.

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Паста из авокадо и яиц

Аналогично предыдущему рецепту, разрежьте авокадо пополам и выньте мякоть ложкой. Разомните вилкой в пасту. Добавьте лимонный сок. Добавьте нарезанные кубиками или натертые на терке вареные яйца, чеснок и оставшиеся специи. Тщательно перемешайте.

Ранее Telegraf.news писал, что у большинства из нас десерт ассоциируется с чем-то нездоровым и очень калорийным. Однако всегда ли так? Прекрасным примером полезной и здоровой пищи станет шоколадный пудинг из авокадо, который не только порадует своим вкусом, но и принесёт пользу нашему организму. Ещё один плюс — невысокая калорийность. Конечно, если не есть его килограммами.

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