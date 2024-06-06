Десерт — пальчики оближешь! Как приготовить низкокалорийный пудинг из авокадо? Понадобится всего 5 минут

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Опубликовано: 06.06.2024 21:01 , Обновлено: 06.06.2024

У большинства из нас десерт ассоциируется с чем-то нездоровым и очень калорийным. Однако всегда ли так? Прекрасным примером полезной и здоровой пищи станет шоколадный пудинг из авокадо, который не только порадует своим вкусом, но и принесёт пользу нашему организму. Ещё один плюс — невысокая калорийность. Конечно, если не есть его килограммами.

Сперва напомним, что авокадо содержит много витаминов и минералов. Он богат полезными мононенасыщенными жирами, которые помогают снизить уровень плохого холестерина и поддерживать сердечно-сосудистую систему. Фрукт (да-да, не овощ) содержит много клетчатки, что способствует правильному пищеварению и надолго сохраняет сытость. Это источник витамина Е, который действует как мощный антиоксидант, предотвращая развитие раковых клеток.

Какао, к слову, тоже богато антиоксидантами: они помогают нейтрализовать свободные радикалы и предотвращают повреждение клеток. Это, в свою очередь, позволяет человеку стареть гораздо медленнее. Какао также содержит магний, который поддерживает работу нервной и мышечной систем. Кроме того, благодаря содержанию теобромина после его употребления самочувствие может значительно улучшиться.

Если вы хотите, но не знаете, как ввести авокадо в свой рацион, у нас есть отличное решение. Здоровый десерт, который представляет собой шоколадный пудинг, не только не принесёт лишних сантиметров на талии, но, наоборот, ускорит обмен веществ и замедлит процессы старения.

Итак, нам понадобятся:

2 столовые ложки кокосового масла;

3 больших мягких авокадо;

5 столовых ложек кокосового молока;

2 столовые ложки мёда;

1 чайная ложка ванили;

1/4 стакана какао.

Для начала нужно поместить все ингредиенты в блендер и смешать их до однородной массы. Готовый пудинг переложить в миски и поставить в холодильник на 30 минут. По истечении времени можно спокойно наслаждаться вкусным и полезным десертом. Приятного аппетита!

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