Что приготовить из переросших и даже желтых огурцов? Нашли 5 вкусных рецептов

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Опубликовано: 07.09.2023 17:17 , Обновлено: 07.09.2023

Что делать с переросшими огурцами? Крупные плоды, безусловно, уже не годятся для употребления в свежем виде, однако кто сказал, что их вообще нельзя есть? Вкус старых (и даже желтых) огурцов еще может вас удивить, если их правильно приготовить. Попробуйте хотя бы один из пяти рецептов и убедитесь, что вы раньше зря выбрасывали гигантов-переростков.

Закатайте салат на зиму

Если наш огород изобилует заметно подросшими огурцами, стоит приготовить простой салат, который идеально подойдет в качестве гарнира к обеду — как зимой, так и позже.

Это блюдо является интересной альтернативой классическим салатам, соленьям или маринадам, а также оригинальной закаткой для кладовой или погреба.

Для приготовления салата из переросших огурцов не требуется большого количества ингредиентов. Свежий укроп, перцы и специи в сочетании с переростками дадут вкусный результат. Ароматный маринад с чесноком, уксусом и сахаром обогатит вкус.

Вам понадобится:

4 кг перезрелых огурцов (можно даже желтых);

по 1 кг красного и желтого перца;

10 чайных ложек соли;

по 3/4 стакана сахара, уксуса и растительного масла;

пучок свежего укропа;

3 зубчика чеснока.

Способ приготовления:

Огурцы тщательно вымойте в холодной воде, просушите и нарежьте ломтиками одинаковой толщины. Перец очистите, удалить семена и нарежьте полосками. Овощи тщательно перемешайте, добавьте укроп, раздавленный чеснок и масло. В кастрюлю налейте воду, уксус и сахар и нагрейте до растворения кристаллов. Залейте овощи и оставьте настаиваться примерно на 2 часа. Разложите получившийся салат в ошпаренные банки и залейте оставшимся соком. Пастеризуйте около 10 минут. Оставьте остывать и храните в прохладном затемненном месте.

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Приготовьте огуречную сальсу

Сальса — традиционный соус мексиканской кухни. Чаще всего сальсу готовят из отваренных и измельченных томатов или томатильо и чили, с добавлением кориандра, лука, чеснока и черного перца. Однако в этом рецепте вам понадобятся и огурцы.

Всего для приготовления огуречной сальсы требуется 5 ингредиентов и менее 10 минут.

Ингредиенты (на одну порцию):

1 огурец-переросток;

1 большой помидор;

половина луковицы;

полстакана рубленой свежей петрушки или кинзы;

1/4 или 1/2 чайной ложки нарезанных кубиками консервированных халапеньо (по желанию).

Приготовление суперпростое: сложите все ингредиенты в миску, перемешайте и ешьте. Но чтобы это больше походило на соус, можете измельчить все ингредиенты в блендере или кухонном комбайне.

Рецепт релиша из переростков

Еще один необычный для белорусов соус — релиш. Сам термин придумали британские повара с целью придать новым соусам репутацию изысканных, и происходит от старофранцузского слова «relaissier» — «вкус».

В дальнейшем, в США и Канаде под термином «релиш» стали понимать, в основном, соусы, ингредиенты которых довольно крупно нарезаны (то есть, соус не имеет привычной жидкой однородной консистенции).

Такая закуска идеально подходит к мясу, рыбе, гамбургерам, хот-догам, а еще к различным салатам, например, к картофельному.

Ингредиенты:

3-4 огурца;

1 красный лук4

1/2 чашки уксуса;

1/2 чашки сахара;

1 чайная ложка соли;

1/4 чайной ложки черного перца.

Способ приготовления.

Нарежьте огурцы и лук на мелкие кубики. Переложите нарезанные овощи в большую миску. Добавьте уксус, сахар, соль и черный перец в миску. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Переложите огуречный релиш в стеклянную банку и плотно закройте крышкой. Оставьте банку в холодильнике на несколько часов, чтобы все ингредиенты соединились и насытились вкусом.

Почему на каждой кухне должен быть огуречный уксус? Вот рецепт как приготовить в домашних условиях

Запеките гигантов!

А вы знали, что огурцы можно запечь (или приготовить на гриле)? По вкусу они похожи на кабачки.

Все, что вам нужно сделать, это нарезать кубиками огурец, посолить его и запечь. Не стесняйтесь добавить немного ваших любимых трав и горсть сыра пармезан.

Огуречный чатни

Чатни — большая группа традиционных индийских соусов, оттеняющих вкус основного блюда. Острые чатни хорошо дополняют неострые блюда, своим ярким цветом украшая стол. Вареные чатни иногда делают из овощей. А мы предлагаем сделать из огурцов.

Для чатни вам понадобится:

6-7 крупных переросших огурцов;

3 небольшие луковицы;

4 средних яблока;

полстакана сахара;

полстакана уксуса;

2 чайные ложки соли (без горки);

по пол чайной ложки: черный перец (горошком), карри, кориандр (семена) , укроп (семена), мята свежая 3-4 веточки.

Как приготовить?

Огурцы тщательно вымойте, разрежьте пополам, удалите семена (не обязательно тщательно).

То же самое сделайте с яблоками. Очистите лук и удалите “попки”.

Подготовленные таким образом огурцы, яблоки и лук натрите на терке для овощей и затем переложите в кастрюлю с толстым дном.

Варите (вернее, обжаривайте) некоторое время на слабом огне без ничего, чтобы часть огуречного сока испарилась.

Тем временем подготовьте остальные ингредиенты.

Все пряности измельчите в кофемолке или растолките в ступке. Добавьте к огурцам все специи. Варите так еще 5 минут, в самом конце добавьте сахар, уксус и мяту.

Готовьте чатни около 40 минут на слабом огне, часто помешивая, пока он не станет густым, а все ингредиенты не станут стеклообразными. Еще горячим разлейте по стерилизованным банкам — и готово.

Как заморозить огурцы на зиму?

Ранее Телеграф писал, что если вы последовали совету наших экспертов, и у вас урожай достиг 13 кг с куста огурцов, то у вас проблема! Куда девать все это зелено-хрустящее великолепие? Сколько десятков банок вам нужно маринованных, соленых закаток на зиму? Куда девать остальные? Мы нашли ответ.

Как заморозить огурцы на зиму? Вот такие хитрости помогут сохранить их надолго