Без капусты и риса. Этот рецепт голубцов заставит вас забыть классический рецепт. Чем заменить ингредиенты?
Голубцы - одно из тех блюд, которое многие боятся "редактировать". Однако в экспериментах нередко рождаются рецепты, по которым хочется готовить снова и снова. Эта версия голубцов может показаться максимально странной. В них нет привычных белокочанной капусты и риса, но после их приготовления может случиться, что вы и не захотите их больше использовать. Чем же их заменить?
Несмотря на кажущееся идеальное сочетание капусты, риса и фарша в голубцах, это блюдо универсально и открыто ко всякого рода экспериментов. Существует вкуснейшие рецепты голубцов с манкой, голубцов без мяса и даже голубцов с грибным соусом. Все эти рецепты уже успели найти своих поклонников. Но эта версия популярного блюда имеет целый ряд особенностей. В нём классическую белокочанную капусту заменяет пекинская, а рис благополучно уступает место картофелю и манной крупе. Такие голубцы получаются нежными и более сытными.
Голубцы с пекинкой и картофелем
- 1 пекинская капуста,
- 1 кг картофеля,
- 250 г фарша,
- 2 средних яйца,
- полстакана манной крупы,
- чайная ложка сушеного майорана,
- чайная ложка сладкого перца,
- масло для жарки,
- соль,
- перец.
Дополнительные ингредиенты:
- 2 столовые ложки пшеничной муки,
- 2 стакана томатного пюре.
Способ приготовления:
- Сначала нужно подготовить листья пекинской капусты. Очистите её, затем поместите в большую кастрюлю с водой. Варите до тех пор, пока со всей капусты не оторвутся листья. Достаньте листья из кастрюли и оставьте остывать. Когда листья охладятся избавьтесь от твёрдых элементов на них ножом.
- Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. На сковороде разогрейте небольшое количество масла, затем обжарьте в нем лук до золотистого цвета. Снимите с огня и дайте остыть.
- Картофель очистите, вымойте и натрите на крупной тёрке. Отставьте его на несколько минут, затем отожмите лишнюю воду и добавьте фарш. Также добавьте обжаренный лук, яйца и полстакана манки. Приправьте ингредиенты солью, перцем, майораном и паприкой. Тщательно все вымесите в однородную, гладкую массу.
- Готовую начинку выложите на остывшие капустные листья и заверните их, как классические голубцы. Завернутые голубцы плотно уложите в жаропрочную форму и залейте 100 мл воды.
- Накройте форму и поставьте в разогретую до 180°С духовку. Выпекайте около 1 часа.
- Тем временем приготовьте томатный соус. Вылейте пюре в кастрюлю, приправьте солью и перцем, перемешайте. Добавьте муку и энергично перемешайте до исчезновения комочков.
- За 10 минут до готовности голубцов полейте их соусом.
Подавайте теплыми. Приятного аппетита!
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