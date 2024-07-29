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Без капусты и риса. Этот рецепт голубцов заставит вас забыть классический рецепт. Чем заменить ингредиенты?

Без капусты и риса. Этот рецепт голубцов заставит вас забыть классический рецепт. Чем заменить ингредиенты?
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Голубцы - одно из тех блюд, которое многие боятся "редактировать". Однако в экспериментах нередко рождаются рецепты, по которым хочется готовить снова и снова. Эта версия голубцов может показаться максимально странной. В них нет привычных белокочанной капусты и риса, но после их приготовления может случиться, что вы и не захотите их больше использовать. Чем же их заменить?

Несмотря на кажущееся идеальное сочетание капусты, риса и фарша в голубцах, это блюдо универсально и открыто ко всякого рода экспериментов. Существует вкуснейшие рецепты голубцов с манкой, голубцов без мяса и даже голубцов с грибным соусом. Все эти рецепты уже успели найти своих поклонников. Но эта версия популярного блюда имеет целый ряд особенностей. В нём классическую белокочанную капусту заменяет пекинская, а рис благополучно уступает место картофелю и манной крупе. Такие голубцы получаются нежными и более сытными.

Голубцы с пекинкой и картофелем

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  • 1 пекинская капуста,
  • 1 кг картофеля,
  • 250 г фарша,
  • 2 средних яйца,
  • полстакана манной крупы,
  • чайная ложка сушеного майорана,
  • чайная ложка сладкого перца,
  • масло для жарки,
  • соль,
  • перец.

Дополнительные ингредиенты:

  • 2 столовые ложки пшеничной муки,
  • 2 стакана томатного пюре.

Способ приготовления:

  1. Сначала нужно подготовить листья пекинской капусты. Очистите её, затем поместите в большую кастрюлю с водой. Варите до тех пор, пока со всей капусты не оторвутся листья. Достаньте листья из кастрюли и оставьте остывать. Когда листья охладятся избавьтесь от твёрдых элементов на них ножом.
  2. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. На сковороде разогрейте небольшое количество масла, затем обжарьте в нем лук до золотистого цвета. Снимите с огня и дайте остыть.
  3. Картофель очистите, вымойте и натрите на крупной тёрке. Отставьте его на несколько минут, затем отожмите лишнюю воду и добавьте фарш. Также добавьте обжаренный лук, яйца и полстакана манки. Приправьте ингредиенты солью, перцем, майораном и паприкой. Тщательно все вымесите в однородную, гладкую массу.
  4. Готовую начинку выложите на остывшие капустные листья и заверните их, как классические голубцы. Завернутые голубцы плотно уложите в жаропрочную форму и залейте 100 мл воды.
  5. Накройте форму и поставьте в разогретую до 180°С духовку. Выпекайте около 1 часа.
  6. Тем временем приготовьте томатный соус. Вылейте пюре в кастрюлю, приправьте солью и перцем, перемешайте. Добавьте муку и энергично перемешайте до исчезновения комочков.
  7. За 10 минут до готовности голубцов полейте их соусом.

Подавайте теплыми. Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал об ещё одном вкусном рецепте голубцов. Попробуйте приготовить их с гречкой и грибами.

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Стоит отметить, что сочетание капусты и мяса прекрасно не только в голубцах. Попробуйте начинить капустой куриные бёдрышки. Это нежное и изысканное блюдо будет отличным вариантом как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

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