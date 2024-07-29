Без капусты и риса. Этот рецепт голубцов заставит вас забыть классический рецепт. Чем заменить ингредиенты?

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Опубликовано: 29.07.2024 09:16 , Обновлено: 29.07.2024

Голубцы - одно из тех блюд, которое многие боятся "редактировать". Однако в экспериментах нередко рождаются рецепты, по которым хочется готовить снова и снова. Эта версия голубцов может показаться максимально странной. В них нет привычных белокочанной капусты и риса, но после их приготовления может случиться, что вы и не захотите их больше использовать. Чем же их заменить?

Несмотря на кажущееся идеальное сочетание капусты, риса и фарша в голубцах, это блюдо универсально и открыто ко всякого рода экспериментов. Существует вкуснейшие рецепты голубцов с манкой, голубцов без мяса и даже голубцов с грибным соусом. Все эти рецепты уже успели найти своих поклонников. Но эта версия популярного блюда имеет целый ряд особенностей. В нём классическую белокочанную капусту заменяет пекинская, а рис благополучно уступает место картофелю и манной крупе. Такие голубцы получаются нежными и более сытными.

Голубцы с пекинкой и картофелем

1 пекинская капуста,

1 кг картофеля,

250 г фарша,

2 средних яйца,

полстакана манной крупы,

чайная ложка сушеного майорана,

чайная ложка сладкого перца,

масло для жарки,

соль,

перец.

Дополнительные ингредиенты:

2 столовые ложки пшеничной муки,

2 стакана томатного пюре.

Способ приготовления:

Сначала нужно подготовить листья пекинской капусты. Очистите её, затем поместите в большую кастрюлю с водой. Варите до тех пор, пока со всей капусты не оторвутся листья. Достаньте листья из кастрюли и оставьте остывать. Когда листья охладятся избавьтесь от твёрдых элементов на них ножом. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. На сковороде разогрейте небольшое количество масла, затем обжарьте в нем лук до золотистого цвета. Снимите с огня и дайте остыть. Картофель очистите, вымойте и натрите на крупной тёрке. Отставьте его на несколько минут, затем отожмите лишнюю воду и добавьте фарш. Также добавьте обжаренный лук, яйца и полстакана манки. Приправьте ингредиенты солью, перцем, майораном и паприкой. Тщательно все вымесите в однородную, гладкую массу. Готовую начинку выложите на остывшие капустные листья и заверните их, как классические голубцы. Завернутые голубцы плотно уложите в жаропрочную форму и залейте 100 мл воды. Накройте форму и поставьте в разогретую до 180°С духовку. Выпекайте около 1 часа. Тем временем приготовьте томатный соус. Вылейте пюре в кастрюлю, приправьте солью и перцем, перемешайте. Добавьте муку и энергично перемешайте до исчезновения комочков. За 10 минут до готовности голубцов полейте их соусом.

Подавайте теплыми. Приятного аппетита!

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