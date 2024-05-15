Вкуснее, чем голубцы. Этот рецепт бёдрышек с капустой произведёт фурор на вашем столе

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Опубликовано: 15.05.2024 10:10 , Обновлено: 15.05.2024

Ищете нетривиальный, но простой рецепт из мяса и капусты? Попробуйте нафаршировать капустой куриные бёдрышки. Это нежное и изысканное блюдо будет отличным вариантом как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Она непременно удивит каждого, кто его попробовал, и у вас попросят рецепт.

Бедра, фаршированные молодой капустой, – изысканное блюдо, сочетающее в себе сочность курицы с нежностью и свежестью молодой капусты. Сочные и ароматные куриные ножки, деликатно приправленные и тщательно фаршированные свеженарезанной молодой капустой, – настоящее удовольствие для гурманов. Каждый кусочек представляет собой гармоничное сочетание насыщенного вкуса мяса и нежности капусты, создавая уникальную смесь вкусов. Кроме того, запеченные до золотистого цвета, эти изысканные голени радуют не только своим вкусом, но и ароматом, который витает вокруг них во время выпечки. Это блюдо не только радует вкус, но и содержит бесчисленное количество витаминов и питательных веществ, что делает его не только вкусным, но и полезным для обеда или ужина. Ножки, фаршированные молодой капустой, – это сочетание традиций и современности, которое порадует любого гурмана и сделает ужин настоящим праздником для всех гостей.

Ингредиенты:

8 куриных ножек

1/3 кочана молодой капусты

1 морковь

1 чайная ложка Вегеты

1 чайная ложка уксуса

10 г копченого бекона

1 столовая ложка пшеничной муки

2 зерна душистого перца

2 лавровых листа

Соль

3 горошины перца

1 столовая ложка приправы Гирос

Удалите кости из бедер, затем приправьте солью и специями Гирос. Отложите в сторону. Мелко шинкуем молодую капусту, морковь очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Положите овощи в кастрюлю, залейте стаканом воды, добавьте Вегету, перец, душистый перец и лавровый лист. Готовьте на среднем огне.

Фото: smaker.pl

Нарезаем бекон небольшими кубиками, обжариваем на сковороде, а затем добавляем в кипящую капусту. Вливаем уксус и варим все вместе около 20 минут. Наконец, смешайте муку с небольшим количеством воды и добавьте ее в кастрюлю с капустой, чтобы соус загустел.

Фото: smaker.pl

Нафаршируйте каждую ножку капустной начинкой, затем оберните мясо вокруг начинки. Поместите бедра в рукав для запекания и запекайте в разогретой духовке 40 минут при температуре 180°С. После запекания подавайте ножки с любимым салатом и отварным картофелем.

Приятного аппетита!

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