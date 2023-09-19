Как приготовить голубцы без мяса? Нашли осеннюю начинку, которой его можно заменить

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Опубликовано: 19.09.2023 13:12 , Обновлено: 23.01.2025

Осень для кулинаров это, в том числе, и сезон экспериментов с традиционными блюдами из капусты. Так, на столах белорусов в это время регулярно появляются щи, многочисленные вариации салатов из свежей и квашеной капусты и, конечно же, голубцы. Последние, как оказалось, вовсе не обязательно готовить с мясом и рисом. Осенью традиционную начинку можно заменить оригинальным "сезонным" вариантом.

Профессиональные повара любят голубцы именно за то, что его начинкой всегда можно “поиграть” и закрутить в капустные листы не только традиционный рис с фаршем, но и другие, “сезонные” продукты.

Так, польский портал Pysznosci предложил оригинальный рецепт, по которому уже много лет готовят голубцы в Люблинском воеводстве. Вместо традиционных ингредиентов в начинку там добавляют гречку и лесные грибы - идеальное сочетание для осеннего меню.

Голубцы с начинкой из гречки и грибов

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

1 кочан белокочанной капусты,

250 г любых лесных грибов,

100-150 г гречневой крупы,

1 луковица,

2 зубчика чеснока,

зеленая петрушка,

топленое масло,

соль, перец и специи по вкусу.

Способ приготовления:

Вырезать из капусты сердцевину. Нагреть воду в кастрюле и опустить в неё капусту. Кочан должен быть полностью покрыт водой. Примерно через 7 минут листья начнут отделяться от кочана - тогда их можно доставать и выложить на тарелку. Крупу сварить в подсоленной воде до готовности. Нарезать предварительно очищенные грибы и лук небольшими кубиками. Продавить чеснок через пресс. Обжарить грибы, лук и чеснок на разогретом топленом масле. Приправить тимьяном и посыпать рубленой петрушкой. Добавьте туда же сваренную крупу. Приправить солью и перцем, через некоторое время снять с огня. Готовую начинку завернуть в капустные листья. Остальные листья выложить на смазанное маслом дно кастрюли. Выложить голубцы, залить водой и варить около часа. Подавать с любимым соусом.

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