Как приготовить голубцы без мяса? Нашли осеннюю начинку, которой его можно заменить
Осень для кулинаров это, в том числе, и сезон экспериментов с традиционными блюдами из капусты. Так, на столах белорусов в это время регулярно появляются щи, многочисленные вариации салатов из свежей и квашеной капусты и, конечно же, голубцы. Последние, как оказалось, вовсе не обязательно готовить с мясом и рисом. Осенью традиционную начинку можно заменить оригинальным "сезонным" вариантом.
Профессиональные повара любят голубцы именно за то, что его начинкой всегда можно “поиграть” и закрутить в капустные листы не только традиционный рис с фаршем, но и другие, “сезонные” продукты.
Так, польский портал Pysznosci предложил оригинальный рецепт, по которому уже много лет готовят голубцы в Люблинском воеводстве. Вместо традиционных ингредиентов в начинку там добавляют гречку и лесные грибы - идеальное сочетание для осеннего меню.
Голубцы с начинкой из гречки и грибов
Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:
- 1 кочан белокочанной капусты,
- 250 г любых лесных грибов,
- 100-150 г гречневой крупы,
- 1 луковица,
- 2 зубчика чеснока,
- зеленая петрушка,
- топленое масло,
- соль, перец и специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Вырезать из капусты сердцевину. Нагреть воду в кастрюле и опустить в неё капусту. Кочан должен быть полностью покрыт водой. Примерно через 7 минут листья начнут отделяться от кочана - тогда их можно доставать и выложить на тарелку.
- Крупу сварить в подсоленной воде до готовности.
- Нарезать предварительно очищенные грибы и лук небольшими кубиками.
- Продавить чеснок через пресс.
- Обжарить грибы, лук и чеснок на разогретом топленом масле. Приправить тимьяном и посыпать рубленой петрушкой. Добавьте туда же сваренную крупу. Приправить солью и перцем, через некоторое время снять с огня.
- Готовую начинку завернуть в капустные листья. Остальные листья выложить на смазанное маслом дно кастрюли. Выложить голубцы, залить водой и варить около часа.
- Подавать с любимым соусом.
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