В TikTok показали, как в белорусских магазинах «сэкономить» на перепелиных яйцах. Зрители усомнились, что «это так работает»

🎥 Видео

Опубликовано: 24.02.2025 16:20 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok появилось видео, автор которого наглядно показал, как можно сэкономит на покупке перепелиных яиц в белорусских магазинах. Сработает метод только в крупных магазинах, где есть так называемые салат-бары. Впрочем, некоторые зрители усомнились, что "это так работает".

Автор видео, придя в гипермаркет одной из популярных белорусских торговых сетей, наглядно продемонстрировал, что за упаковку в 20 штук яиц сейчас придётся выложить 5,59 рубля. Вес яиц с упаковкой при этот составляет 268 грамм. В этом же магазине расположен так называемый салат-бар - отдельный прилавок с нарезанными и готовыми к употреблению овощами, гренками, мясом и прочими ингредиентами, из которых можно тут же самостоятельно сформировать себе порцию салата. Цена такого салата составит всего 1,99 рубля за 100 грамм.

Идея автора ролика заключается в том, чтобы взять из этого салат-бара только перепелиные яйца. Тогда упаковка уже готовых, вареных и даже очищенных перепелиных яиц весом в 200 грамм обойдётся всего в 4 рубля, то есть дешевле свежих.

Некоторые зрители в комментариях признались, что именно так и поступают, причём не только с перепелиными яйцами, но и некоторыми другими недешёвыми ингредиентами салатов, например, оливками и маслинами.

Что станет с организмом, если съедать по 24 яйца в день? Ученый из США делал это целый месяц

Однако, многие комментаторы посчитали лайфхак “полезным лишь отчасти”. Кого-то смутило то, что с уже приготовленными продуктами сложнее проконтролировать их срок годности до того, как их “пустили на салат”, кто-то усомнился в строгом соблюдении санитарных требований в подобных салат-барах.

Впрочем, большинство комментариев “сомневающихся” касалось того, что ценность перепелиных яиц якобы выше, если их употреблять именно сырыми.

Отметим, что это - популярный и к тому же довольно опасный миф, который давно развенчали учёные. Многие полагают, что перепелиные яйца “абсолютно безопасно” употреблять в сыром виде из-за особенностей биологии самих перепёлок. Некоторые считают, что из-за того, что температура тела перепёлок составляет примерно 42 градуса, они якобы не могут заболеть сальмонеллезом, так как при такой температуре микроорганизмы просто погибают.

Однако учёные доказали, что бактерии сальмонеллы активны до 56 градусов. Более того, по мнению учёных, яйца некуриных пород несут в себе более высокий риск сальмонеллеза, поэтому тщательная термическая обработка для перепелиных яиц обязательна.

Что появилось раньше — курица или яйцо? Учёные из Швейцарии разрешили многовековой спор

[info_b]В целом же перепелиные яйца, действительно, являются отличным источником ценных элементов. В одном яйце (примерно в 9 граммах) содержится всего 14 калорий (по 1 грамму белка и жиров):

Холин: 4% от суточной нормы,

Рибофлавин: 6% от суточной нормы,

Фолиевая кислота: 2% от суточной нормы,

Пантотеновая кислота: 3% от суточной нормы,

Витамин А: 2% от суточной нормы,

Витамин B12: 6% от суточной нормы,

Железо: 2% от суточной нормы,

Фосфор: 2% от суточной нормы,

Селен: 5% от суточной нормы.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал об очередном практической исследовании, с помощью которого учёные вычислили максимальное время приготовления яичницы. Оказалось, что употребление в пищу пережаренных яиц может повысить риск возникновения проблем с сердцем и рака.

Сколько минут максимум можно жарить яичницу? Учёные назвали точные температуру и время