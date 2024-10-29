Сколько минут максимум можно жарить яичницу? Учёные назвали точные температуру и время

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Опубликовано: 29.10.2024 11:45 , Обновлено: 29.10.2024

Учёные предупредили, что употребление в пищу пережареных яиц может повысить риск возникновения проблем с сердцем и рака. Речь идет о длительном нагревании при температура выше 177°C. Сколько времени максимум можно потратить на жарку?

Исследователи доказали, что приготовление яиц на сильном огне, приводит к образованию оксистеролов. Согласно исследованию, проведенному в 2019 году Национальным институтом здравоохранения Великобритании, оксистеролы могут усиливать окислительный стресс, который возникает, когда нестабильные молекулы, называемые свободными радикалами, повреждают клетки и ткани и приводят к воспалению.

В результате этого окислительного стресса повреждаются вещества-антиоксиданты, борющиеся с болезнями, оставляя организм незащищенным от раковых клеток.

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И вот исследование, опубликованное в прошлом месяце в журнале Cancer Prevention Research, показало, что высокое содержание оксистеролов увеличивает риск развития рака толстой кишки на 22%.

Кроме того, исследование, проведенное в 2017 году в журнале Lipids in health and disease, показало, что оксистеролы связываются с ЛПНП, или “плохим” холестерином, вызывая образование бляшек в артериях. А это, в свою очередь, затрудняет нормальное прохождение крови по артериям, повышая риск сердечных заболеваний.

Сколько же максимум времени можно потратить на жаруц яиц без ущерба для здоровья?

Учёные утверждают, что, как правило, яйца считаются пережаренными примерно через пять минут готовки на сковороде на сильном огне.

[inf]Кстати, стоит помнить, что оксистеролы выделяются и при приготовлении на сильном огне мясных полуфабрикатов, таких как сосиски. [/inf]

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Чтобы снизить риск образования оксистеролов, эксперты рекомендовала отдавать предпочтение яйцам, которые можно готовить при более низких температурах, таким как яичница-болтунья и омлеты.

“Я рекомендую приготовить овощной омлет с минимальным количеством масла, который устойчив к нагреванию и не пережаривает яйца. Таким образом, белок в яйце легче усваивается, а овощи содержат дополнительные волокна и антиоксиданты”, - рассказала дипломированный диетолог Энджел Лук.

Она также предложила использовать масло авокадо, так как оно богато мононенасыщенными жирами, которые снижают уровень холестерина и снижают риск сердечных заболеваний.

Однако стоит помнить, что яйца - это богатая питательными веществами еда, которая, как было доказано, помогает снизить вес, укрепить мышцы и сердце благодаря высокому содержанию белка, аминокислот и полезных для мозга питательных веществ, таких как холин.

Яйца также богаты ЛПВП, “хорошим” холестерином, который помогает организму выводить лишние жиры и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому полностью отказаться от яиц не стоит.

Как понять какая температура поверхности сковороды?

Температура на дне сковородки во время готовки может сильно различаться в зависимости от метода готовки и источника тепла. Вот некоторые общие диапазоны:

Малый огонь: от 93°С до 149°С - подходит для томления на медленном огне или щадящей готовки.

Средний огонь: от 149°С до 204°С - идеально подходит для обжаривания и жарки.

Высокая температура: от 204°С до 260°С — используется для обжаривания или жарки с постоянным помешиванием.

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