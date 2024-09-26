Что станет с организмом, если съедать по 24 яйца в день? Ученый из США делал это целый месяц

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Опубликовано: 26.09.2024 11:17 , Обновлено: 26.09.2024

Правда ли, что чрезмерное употребление яиц в пищу повышает уровень холестерина в организме, что, в свою очередь, может негативно сказаться на здоровье? Американский учёный из Гарварда Ник Норвиц решил проверить это на себе. На протяжении месяца он каждый день съедал по 24 яйца, после чего поделился полученными результатами.

На своем канале в YouTube он выложил видео, в котором рассказал, что съедал по 24 яйца каждый день на протяжении месяца, в результате чего их общее количество за месяц достигло 720 штук.

По словам Норвица, который получил докторскую степень в области метаболизма человеческого мозга в Оксфордском университете, а в настоящее время продолжает обучение и идёт на медицинскую степень в Гарварде, своим экспериментом он хотел показать, что употребление яиц в пищу, даже такое чрезмерное, не повысит «уровень холестерина, особенно ЛПНП».

[info_b]Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) — класс липопротеинов крови, являющийся наиболее атерогенным, то есть приводящим к высокому риску развития атеросклероза. ЛПНП образуются из липопротеинов очень низкой плотности в процессе липолиза. Этот класс липопротеинов является одним из основных переносчиков холестерина в крови. Холестерин ЛПНП часто называют «плохим холестерином». [/info_b]

В ходе своего эксперимента Норвиц тщательно контролировал своё состояние и регулярно измерял уровень холестерина в крови, и результаты оказались весьма впечатляющими.

«Хотя потребление холестерина увеличилось более чем в пять раз, уровень ЛПНП снизился», - рассказал ученый в своем ролике, который за две недели набрал 195 тысяч просмотров.

По его подсчётам, за первые две недели такой экстремальной диеты уровень “плохого холестерина” снизился на 2%, а на протяжении следующих двух недель - ещё на 18%.

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Эксперимент и его результаты также прокомментировали зрители.

«Мои бабушка и дедушка выросли и всю жизнь прожили на своей ферме, то есть никакой переработанной пищи, оба умерли в возрасте около 100 лет и никогда не принимали никаких таблеток, яйца были их основным продуктом питания», - написал под видео один из пользователей.

«Я каждый день ем омлет из 6 яиц на обед. А на ужин - хороший сочный стейк. Все приготовлено на сливочном масле. Я чувствую себя фантастически! Мигрени прошли, депрессия прошла, тревога прошла, у меня снова есть ясность ума и энергия, я чувствую себя так, как будто мне снова 20 (мне 55)», - поделился своим опытом другой зритель.

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