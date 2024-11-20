Что появилось раньше — курица или яйцо? Учёные из Швейцарии разрешили многовековой спор

Опубликовано: 20.11.2024 15:13 , Обновлено: 20.11.2024

Вечный спор, который веками заставлял задуматься философов и учёных, кажется, наконец разрешился. Так, недавние открытия в области биологии вернули учёных из швейцарского университета в Женеве на миллиард лет назад, — к моменту появления «первых яиц».

Специалисты пришли к выводу, что яйца как биологическая структура существовали ещё задолго до появления первых кур. Основой нового исследования стала одноклеточная морская форма жизни — Chromosphaera perkinskii, которую обнаружили в 2017 году в осадках у побережья Гавайских островов.

[info_b]Возраст окаменелого организма оценили более чем в миллиард лет, что существенно предшествует появлению первых животных, в том числе куриц.[/info_b]

«Природа обладала генетическими инструментами для создания яиц ещё задолго до того, как “изобрела” куриц и других животных, которые взращивают потомство в яйцах», — уточнили западные учёные. Так, по словам одного из авторов исследования Омейи Дуден, “многоклеточная координация и дифференциация”, необходимые для развития эмбрионов, были даже у таких древних одноклеточных видов, как Chromosphaera perkinskii.

[info_b]Интересно, что яйца с твёрдой оболочкой, как у куриц, появились лишь около 300 миллионов лет назад, — когда наземные позвоночные адаптировались к сухим условиям жизни.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в ходе экстраординарного научного прорыва американские учёные оживили червя, который более 46 тысяч лет находился в вечной мерзлоте. Эта древняя нематода не только вернулась к жизни, но и начала размножаться, притом без участия партнёра.

Размножается без партнёра. Учёные оживили червя, который пробыл в вечной мерзлоте 46 тысяч лет