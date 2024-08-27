В тетрапаке или бутылке? Учёные рассказали, как упаковка влияет на вкус и качество молока

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Опубликовано: 27.08.2024 11:47 , Обновлено: 27.08.2024

Современный рынок молочной продукции пестрит ассортиментом молока самой разной жирности и вида. Не в последнюю очередь на качество и вкус этого популярного продукта влияет его упаковка: стеклянная, пластиковая, в тетрапаках, в пакетах. Какая из них лучшая? Вот как ответили на этот вопрос учёные.

Ученые из университета штата Северная Каролина исследовали влияние различной упаковки на вкус и запах молока. Предметом исследования стало пастеризованное цельное и обезжиренное молоко, хранящееся в шести ёмкостях:

картонных коробках (тетрапаках),

пластиковая бутылка (из 3 разных типов пластика),

полиэтиленовый пакет,

стекленая бутылка.

Для количественного анализа влияния упаковки на вкус молоко хранили в полной темноте. Это было сделано для того, чтобы проконтролировать процесс окисления и выяснить, как молоко хранится при низкой температуре в 4 градуса.

В течение 15 дней исследователи подвергали образцы сенсорному анализу и учитывали смешивание частиц из упаковки с напитком. На заключительном этапе тестирования была проведена слепая дегустация молока потребителями.

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Какая тара для молока самая лучшая?

Одним из самых популярных и считающихся надёжными упаковками молока, в том числе и у белорусов, является молоко в тетрапаках. Однако учёные, исследовавшие вопрос, пришли к выводу, что тетрапак не сохраняет свойства и вкус молока достаточно хорошо.

“Молоко в картонной упаковке более восприимчиво к проникновению любых запахов, в том числе и от упаковки, чем большинство других напитков из-за его мягкого, нежного вкуса. Помимо небольшого окисления, вкус этого продукта может измениться из-за поглощения соединений, содержащихся в упаковке, и проникновения даже через коробку пищевых ароматов из окружающей холодильной среды”, - заключила доктор Мэри-Энн Дрейк в журнале Journal of Dairy Science.

Также в ходе исследования выяснилось, что на вкус молока влияет не только вид упаковки, но и тип молока. Так выяснилось, что обезжиренное молоко более подвержено изменениям вкуса, чем цельное. В числе худших упаковок для молока ожидаемо стал и пластиковый пакет.

А вот лучшей тарой для молока была признана стеклянная. Молока в такой ёмкости лучше сохраняет свою свежесть и вкус. Однако пластиковые бутылки им не ненамного уступают при условии, если их пребывание на солнце ограничено.

Полученные данные, по мнению учёных, поднимают вопрос изменения подхода к использованию упаковки для питания детей, т.к. для молока в школьном питании чаще всего используется именно картонная упаковка.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что промышленные предприятия и политики, возможно, захотят рассмотреть вопрос о поиске новых альтернативных вариантов упаковки для молока, подаваемого во время школьного питания. Со временем последствия использования упаковки молока, которая вносит значительные посторонние привкусы, могут повлиять на восприятие молока маленькими детьми как в детстве, так и во взрослой жизни”, - заключила Мэри-Энн Дрейк.

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Какие белорусские производители продают молоко в стеклянной таре?

Некоторые белорусские производители начали возвращать традицию розлива молока в стеклянную тару. Так, например, такое молоко можно найти в ассортименте Рогачёвского молочноконсервного комбината.

Его продают в торговой сети “Евроопт”. Бутылочка пастеризованного молока с жирностью 3.2% и объёмом 730 мл там обойдётся по цене 2,40 рубля.

Такое молоко также можно всегда найти в фирменных магазинах производителя. имеется в продаже.

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