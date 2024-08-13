В 200 раз больше канцерогенов. Это популярное масло нельзя использовать для жарки. Чем заменить?

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Опубликовано: 13.08.2024 12:56 , Обновлено: 13.08.2024

Бутылочка подсолнечного масла имеется в кухонном шкафчике практически каждого белоруса и чаще всего используется для жарки блюда. Однако исследования доказывают, что его использование для этой цели - совсем не лучший выбор. Чем может быть опасно применение масла из семян подсолнуха при жарке и какая альтернатива будет здоровой?

Подсолнечное масло богато полиненасыщенными жирными кислотами, которые разлагаются под воздействием высоких температур уже при 100 градусах Цельсия. Этот процесс приводит к образованию глицерина и свободных жирных кислот. В лучшем случае масло теряет свои полезные свойства, в худшем случае он может начать выделять канцерогенный альдегид.

О том, что подсолнечное масло может выделять токсичные альдегиды при жарке, впервые заявили исследователи из Университета Страны Басков (Испания) ещё в 2012 году. Учёные полагают, что эти соединения могут быть связаны с некоторыми нейродегенеративными заболеваниями и вызывать рак.

“Было известно, что при жарке масло выделяет альдегиды, которые загрязняют атмосферу и могут попасть в дыхательные пути, поэтому мы решили выяснить, остаются ли они в масле после нагревания. И оказалось, что, они остаются», — рассказала Мария Долорес Гильен, преподаватель кафедры фармацевтики и пищевых технологий в Университете Перу.

Учёные из Университета Де Монфор и Оксфорда, провели похожие исследования и выяснили, что блюда, жаренные на подсолнечном масле, могут иметь высокую концентрацию канцерогенных соединений.

“Жаренная на подсолнечном масле еда, содержит в 100-200 раз больше токсичных альдегидов, чем безопасный дневной предел, установленный Всемирной организация здравоохранения”, - заявил профессор биоаналитической химии и химической патологии США Мартин Грутвельд.

[info_b]Альдегиды — это высокореактивные электрофилы, которые широко распространены в нашей окружающей среде. Длительное воздействие альдегидов может повредить ДНК и увеличить риск развития таких заболеваний, как рак и сердечно-сосудистые заболевания.[/info_b]

Против использования растительного масла из семян подсолнуха высказывалась и белорусский диетолог Светлана Кашицкая.

“Не советую жарить на подсолнечном рафинированном дезодорированном масле. На мой взгляд, оно неполезное. Суть в том, что в нем могут содержаться трансжиры, а они достаточно вредные для нашего организма. Жарка на таком масле нежелательна”, - рассказывала она Onliner.

[info_b]Стоит отметить, что жарка продуктов на рафинированном масле считается относительно безопасной и используется повсеместно. Однако даже в случае применения такого масла важно не перегревать сковородку слишком сильно, так как при дымлении подгорании начинается реакция с выработкой канцерогенов.[/info_b]

Тем не менее отказ от использования подсолнечного масла может выглядеть радикальным решением. В таком случае специалисты рекомендовали выбирать его смеси с рапсовым маслом, в которых содержание подсолнечника не превышает 30%. В продаже имеются также специальные высокоолеиновые сорта подсолнечного масла, пригодные для жарки.

Новость Телеграф

Чем заменить подсолнечное масло?

Однако безопаснее всего использовать для жарки другие виды растительных масел. Лучшими маслами являются масла с высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот и небольшим количеством полиненасыщенных жирных кислот.

К ним относится популярное рапсовое масло или оливковое масло , но не Extra Virgin (холодный отжим).

[info_b]К слову, рапсовое масло всё чаще можно найти на прилавках белорусских магазинов. Его цена ненамного выше литра подсолнечного масла, а вкус практически неотличим, что делает его достойной и полезной альтернативой.[/info_b]

Стоит помнить, что жарка – не самый здоровый способ приготовления пищи. Чтобы масло, на котором вы жарите, не нанесло вред вашему здоровью, блюдо следует жарить недолго, а масло не использовать повторно.

Другие масла, которые не следует подвергать термической обработке из-за высокого содержания в них полиненасыщенных жирных кислот, включают:

соевое масло,

кукурузное масло,

масло виноградных косточек,

масло тыквенных семян

и кунжутное масло.

Ранее Telegraf.news писал о том, что присутствие некоторых видов растительного масла в рационе обеспечит организм важными витаминами и минералами, которые положительно скажутся на качестве кожи волос и общем состоянии здоровья. Какое масло полезнее всех?

Не рапсовое и не оливковое. Какое масло в рационе улучшит качество кожи и волос?