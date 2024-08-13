В 200 раз больше канцерогенов. Это популярное масло нельзя использовать для жарки. Чем заменить?
Бутылочка подсолнечного масла имеется в кухонном шкафчике практически каждого белоруса и чаще всего используется для жарки блюда. Однако исследования доказывают, что его использование для этой цели - совсем не лучший выбор. Чем может быть опасно применение масла из семян подсолнуха при жарке и какая альтернатива будет здоровой?
Подсолнечное масло богато полиненасыщенными жирными кислотами, которые разлагаются под воздействием высоких температур уже при 100 градусах Цельсия. Этот процесс приводит к образованию глицерина и свободных жирных кислот. В лучшем случае масло теряет свои полезные свойства, в худшем случае он может начать выделять канцерогенный альдегид.
О том, что подсолнечное масло может выделять токсичные альдегиды при жарке, впервые заявили исследователи из Университета Страны Басков (Испания) ещё в 2012 году. Учёные полагают, что эти соединения могут быть связаны с некоторыми нейродегенеративными заболеваниями и вызывать рак.
“Было известно, что при жарке масло выделяет альдегиды, которые загрязняют атмосферу и могут попасть в дыхательные пути, поэтому мы решили выяснить, остаются ли они в масле после нагревания. И оказалось, что, они остаются», — рассказала Мария Долорес Гильен, преподаватель кафедры фармацевтики и пищевых технологий в Университете Перу.
Учёные из Университета Де Монфор и Оксфорда, провели похожие исследования и выяснили, что блюда, жаренные на подсолнечном масле, могут иметь высокую концентрацию канцерогенных соединений.
“Жаренная на подсолнечном масле еда, содержит в 100-200 раз больше токсичных альдегидов, чем безопасный дневной предел, установленный Всемирной организация здравоохранения”, - заявил профессор биоаналитической химии и химической патологии США Мартин Грутвельд.
[info_b]Альдегиды — это высокореактивные электрофилы, которые широко распространены в нашей окружающей среде. Длительное воздействие альдегидов может повредить ДНК и увеличить риск развития таких заболеваний, как рак и сердечно-сосудистые заболевания.[/info_b]
Против использования растительного масла из семян подсолнуха высказывалась и белорусский диетолог Светлана Кашицкая.
“Не советую жарить на подсолнечном рафинированном дезодорированном масле. На мой взгляд, оно неполезное. Суть в том, что в нем могут содержаться трансжиры, а они достаточно вредные для нашего организма. Жарка на таком масле нежелательна”, - рассказывала она Onliner.
[info_b]Стоит отметить, что жарка продуктов на рафинированном масле считается относительно безопасной и используется повсеместно. Однако даже в случае применения такого масла важно не перегревать сковородку слишком сильно, так как при дымлении подгорании начинается реакция с выработкой канцерогенов.[/info_b]
Тем не менее отказ от использования подсолнечного масла может выглядеть радикальным решением. В таком случае специалисты рекомендовали выбирать его смеси с рапсовым маслом, в которых содержание подсолнечника не превышает 30%. В продаже имеются также специальные высокоолеиновые сорта подсолнечного масла, пригодные для жарки.
Чем заменить подсолнечное масло?
Однако безопаснее всего использовать для жарки другие виды растительных масел. Лучшими маслами являются масла с высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот и небольшим количеством полиненасыщенных жирных кислот.
К ним относится популярное рапсовое масло или оливковое масло , но не Extra Virgin (холодный отжим).
[info_b]К слову, рапсовое масло всё чаще можно найти на прилавках белорусских магазинов. Его цена ненамного выше литра подсолнечного масла, а вкус практически неотличим, что делает его достойной и полезной альтернативой.[/info_b]
Стоит помнить, что жарка – не самый здоровый способ приготовления пищи. Чтобы масло, на котором вы жарите, не нанесло вред вашему здоровью, блюдо следует жарить недолго, а масло не использовать повторно.
Другие масла, которые не следует подвергать термической обработке из-за высокого содержания в них полиненасыщенных жирных кислот, включают:
- соевое масло,
- кукурузное масло,
- масло виноградных косточек,
- масло тыквенных семян
- и кунжутное масло.
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