Зачем добавлять в молоко соль? Так делали еще наши бабушки

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Опубликовано: 13.01.2023 11:08 , Обновлено: 13.09.2023

Обычно мы можем добавить в молоко мед, масло или лимонный сок. Но зачем нам добавлять в него соль? Причина может вас удивить, но это не новое изобретение. Так делали наши бабушки и прабабушки.

Соль нужно добавлять в молоко в двух случаях. Это старые, но все еще эффективные и полезные методы.

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Во-первых, щепотка соли может спасти убежавшее молоко. Это распространенная проблема, и она касается не только легкомысленных и забывчивых.

Просто добавьте соль в молоко и снова вскипятите. Неприятный запах исчезнет, ​​и вы сможете его снова пить или использовать для приготовления блюда.

Во втором случае щепотка соли нужна, чтобы дольше сохранить свежесть молока. И это никак не повлияет на его вкус.

Однако этот метод не поможет, если вы не умеете хранить молоко. Например, часто инстинктивно мы кладем картонную коробку или бутылку в дверцу холодильника. На самом деле это худшее место. Здесь самые большие перепады температур. Неудивительно, что молоко, хранящееся на дверях, быстро портится. Гораздо лучше поставить их куда-нибудь поглубже, где условия более стабильны.