Эти простые хитрости сделают привычный салат "Под шубой" еще вкуснее. Как подготовить лук, морковь и рыбу?
"Селедка под шубой" — один из самых популярных слоеных салатов во многих странах. Но даже такое знакомое и любимое блюдо можно улучшить, применив несколько простых уловок. Узнайте секреты, которые помогут сделать салат "Под шубой" еще более вкусным и аппетитным.
Существует огромное количество способов приготовления “Сельди под шубой”. Некоторые люди добавляют в салат сыр, грибы и яблоки. В классический же рецепт обязательно входят:
- сельдь (желательно пряного посола);
- репчатый лук;
- картофель;
- морковь;
- свекла.
[info_b]Предварительно соленую рыбу вымачивают в крепком чае или молоке.[/info_b]
Продукты нарезают, трут на терке, а затем выкладывают слоями друг на друга. И хоть четкой последовательности нет, как правило, нижним слоем всегда должна быть сельдь, а верхним — свекла.
Однако, как мы писали выше, есть несколько хитростей, которые сделают салат более нежным, мягким и интересным.
Замаринуйте лук
Перед тем, как добавить в салат лук, замаринуйте его. Тогда его вкус станет более мягким, нежным и кисло-сладким.
Чтобы быстро замариновать лук, его нужно:
- нарезать (кубиками, кольцами, полукольцами);
- залить кипятком;
- добавить соль, уксус и сахар;
- перемешать и оставить на 10-15 минут;
- слить воду.
На 2 луковицы понадобится 2 гр. соли (примерно 2 щепотки), 0.5 ч.л. сахара, 1 ст.л. уксуса и 200 мл воды.
Подготовка овощей
Для “Селедки под шубой” многие нарезают свеклу, морковь и картошку кубиками. Однако, если натереть эти овощи на терке, салат пропитается лучше и получится более мягким.
Хотя, если вы любите добавлять яблоки, их стоит нарезать кубиками. В противном случае они дадут слишком много сока.
Кроме того, немногие знают, что обычную морковь можно заменить морковью по-корейски. Тогда блюдо получится сочнее и пикантнее.
Замените сельдь этой рыбой
Кстати, если вы хотите ощутить новые нотки в салате “Под шубой”, замените селедку другой рыбой. Отлично подойдет слабосоленая семга, слабосоленый лосось, горбуша или консервированный тунец.
При этом, способ приготовления останется тем же.
Добавьте масло
Еще одна уловка — перед тем, как выкладывать слои, смешайте рыбу и лук с растительным маслом (подсолнечным или оливковым). Так салат должен получиться более нежным и насыщенным.
Но улучшить блюдо поможет и сливочное масло. Его советуют натереть на терке и добавить к сельди перед выкладкой слоев.
Экспериментируйте
Не бойтесь добавлять в салат новые продукты. Оригинальности вкусу придадут:
- маринованные огурцы;
- консервированный зеленый горошек;
- кукуруза;
- авокадо;
- квашеная капуста;
- жареные шампиньоны.
Почему “Селедка под шубой” называется именно так?
Ранее Телеграф писал, что мы привыкли называть салат из селедки и вареных овощей — сельдью под шубой. Но человеку другой культуры это вряд ли будет понятна. Впрочем, и нам будет не по себе, если в гостях или в ресторане в меню окажутся «Яйца зятя» или «Тещин язык». Тем не менее, это вполне «узаконенные» столетиями названия популярных европейских и восточных блюд.
Мы собрали самые «перченые» названия распространенных хитов разных кухонь мира. Но начнем с привычных для белорусов.