Эти простые хитрости сделают привычный салат "Под шубой" еще вкуснее. Как подготовить лук, морковь и рыбу?

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Опубликовано: 30.10.2023 09:51 , Обновлено: 15.11.2024

"Селедка под шубой" — один из самых популярных слоеных салатов во многих странах. Но даже такое знакомое и любимое блюдо можно улучшить, применив несколько простых уловок. Узнайте секреты, которые помогут сделать салат "Под шубой" еще более вкусным и аппетитным.

Существует огромное количество способов приготовления “Сельди под шубой”. Некоторые люди добавляют в салат сыр, грибы и яблоки. В классический же рецепт обязательно входят:

сельдь (желательно пряного посола);

репчатый лук;

картофель;

морковь;

свекла.

[info_b]Предварительно соленую рыбу вымачивают в крепком чае или молоке.[/info_b]

Продукты нарезают, трут на терке, а затем выкладывают слоями друг на друга. И хоть четкой последовательности нет, как правило, нижним слоем всегда должна быть сельдь, а верхним — свекла.

Однако, как мы писали выше, есть несколько хитростей, которые сделают салат более нежным, мягким и интересным.

Замаринуйте лук

Перед тем, как добавить в салат лук, замаринуйте его. Тогда его вкус станет более мягким, нежным и кисло-сладким.

Чтобы быстро замариновать лук, его нужно:

нарезать (кубиками, кольцами, полукольцами);

залить кипятком;

добавить соль, уксус и сахар;

перемешать и оставить на 10-15 минут;

слить воду.

На 2 луковицы понадобится 2 гр. соли (примерно 2 щепотки), 0.5 ч.л. сахара, 1 ст.л. уксуса и 200 мл воды.

Подготовка овощей

Для “Селедки под шубой” многие нарезают свеклу, морковь и картошку кубиками. Однако, если натереть эти овощи на терке, салат пропитается лучше и получится более мягким.

Хотя, если вы любите добавлять яблоки, их стоит нарезать кубиками. В противном случае они дадут слишком много сока.

Кроме того, немногие знают, что обычную морковь можно заменить морковью по-корейски. Тогда блюдо получится сочнее и пикантнее.

Замените сельдь этой рыбой

Кстати, если вы хотите ощутить новые нотки в салате “Под шубой”, замените селедку другой рыбой. Отлично подойдет слабосоленая семга, слабосоленый лосось, горбуша или консервированный тунец.

При этом, способ приготовления останется тем же.

Добавьте масло

Еще одна уловка — перед тем, как выкладывать слои, смешайте рыбу и лук с растительным маслом (подсолнечным или оливковым). Так салат должен получиться более нежным и насыщенным.

Но улучшить блюдо поможет и сливочное масло. Его советуют натереть на терке и добавить к сельди перед выкладкой слоев.

Экспериментируйте

Не бойтесь добавлять в салат новые продукты. Оригинальности вкусу придадут:

маринованные огурцы;

консервированный зеленый горошек;

кукуруза;

авокадо;

квашеная капуста;

жареные шампиньоны.

Почему “Селедка под шубой” называется именно так?

Ранее Телеграф писал, что мы привыкли называть салат из селедки и вареных овощей — сельдью под шубой. Но человеку другой культуры это вряд ли будет понятна. Впрочем, и нам будет не по себе, если в гостях или в ресторане в меню окажутся «Яйца зятя» или «Тещин язык». Тем не менее, это вполне «узаконенные» столетиями названия популярных европейских и восточных блюд.

Мы собрали самые «перченые» названия распространенных хитов разных кухонь мира. Но начнем с привычных для белорусов.

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