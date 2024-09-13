В чем разница между белой и красной капустой? Вот какую лучше квасить, а какую бросать в суп

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Опубликовано: 13.09.2024 08:59 , Обновлено: 13.09.2024

Капуста — популярный овощ, который широко используется в кулинарии благодаря своим питательным свойствам и универсальности. Это кладезь витаминов, минералов и клетчатки, что делает капусту важным элементом здорового питания. Существует множество видов капусты, включая белокочанную и краснокочанную. Каждый из них имеет свои особенности. Разобрались, чем отличается красная капуста от белой и какую лучше использовать в салатах и супах, а какую — квасить и мариновать.

Чем богата краснокочанная и белокочанная капуста

Капуста — ценный овощ, который должен ежедневно присутствовать в рационе в том или ином виде. Это знали ещё в древности. Её ценили в Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме, но широкую популярность капуста приобрела в раннем Средневековье.

Нам известно много разновидностей капусты, но две из них — белокочанная и краснокочанная являются двумя основными видами кочанной капусты.

Они относятся к одному семейству крестоцветных (Brassicaceae). Оба вида имеют округлую форму головки, но отличаются цветом листьев. У белокочанной капусты листья светлые, почти белые внутри и зелёные снаружи, а у краснокочанной цвет листьев может варьироваться от красного до фиолетового.

Оба вида богаты витаминами, минералами и клетчаткой, полезными для здоровья. Но краснокочанная содержит больше антоцианов, которые придают ей яркий красный цвет и дополнительные антиоксидантные свойства. Зато в белокочанной капусте больше сахара.

По данным департамента сельского хозяйства США, в 100 граммах капусты содержится:

1,28 г белка;

92,2 г воды;

2,5 г клетчатки;

5,8 г углеводов;

3,2 г сахара.

Схожи у двух видов и условия выращивания: оба предпочитают плодородные почвы, умеренный полив и прохладный климат.

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Польза капусты

Благодаря богатому составу капуста (и белокочанная, и краснокочанная) является очень полезным овощем, который насыщает организм полезными веществами, способствует нормальному пищеварению, помогает снижать воспаления и даже может положительно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы.

По данным NIH (Национальных институтов здоровья США), в капусте много витамина С, который необходим для множества функций организма. Он нужен для выработки коллагена, защищает клетки от свободных радикалов и помогает усваивать железо из растительной пищи. Особенно богата витамином C краснокочанная капуста. Ещё в ней в 10 раз больше витамина A, чем в белокочанной.

Витамин B6, которого тоже много в капусте, необходим для нормальной работы нервной системы, а антоцианы, которые есть в краснокочанной капусте, снижают риск сердечного приступа и развития атеросклероза.

Калий, содержащийся в капусте, необходим для регулирования кровяного давления, а витамин К1 играет ключевую роль в процессе свёртывания крови.

Высокую ценность капуста имеет для здоровья пищеварительной системы. В ней много нерастворимой клетчатки, которая не расщепляется в кишечнике, регулирует пищеварительную систему и препятствует появлению запоров. Кроме того, клетчатка необходима роста полезных кишечных бактерий, которые защищают иммунную систему организма.

Особенно полезна капуста для детского питания. Она крайне редко вызывает аллергию, хорошо стимулирует кишечный тракт и содержит пребиотики, которые способствуют росту здоровой микрофлоры.

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Вред капусты

Капуста безопасна для большинства людей, но при злоупотреблении она может вызвать вздутие живота, метеоризм и тошноту. У некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость капусты.

Чем отличаются краснокочанная и белокочанная капуста?

Разница между этими видами небольшая. Кроме цвета, она заключается в количестве некоторых элементов.

Так, в красной капусте есть антоцианы, которых нет в белой. Эти соединения из семейства полифенолов снимают воспаление, защищают сердце и обладают противораковым действием.

Кроме того, в краснокочанной в 10 раз больше витамина A и немного больше витамина С, чем в белокочанной. А в белой в 2 раза больше витамина K (важен для свертываемости крови и здоровья костей).

В краснокочанной капусте также больше витаминов группы В, за исключением фолиевой кислоты (folate), которой больше в белокочанной капусте.

Также красная особенно богата калием (potassium), который влияет на нормальное кровяное давление, что важно для людей, страдающих гипертонией.

Однако, отметим, что оба вида капусты являются богатыми источниками витаминов, минералов и клетчатки.

Стоимость

При этом в Беларуси немного отличается и стоимость белокочанной и краснокочанной капусты. Например, по данным Edostavka, белая стоит (на момент написания материала) 1,69 BYN за кг, а красная — 1,99 BYN за кг.

Как можно использовать краснокочанную и белокочанную капусту в кулинарии?

Капуста — идеальный овощ для приготовления множества вкусных и, главное, полезных блюд. Её можно варить, тушить, запекать и жарить, использовать в качестве начинки, гарнира, закуски. Она один из главных ингредиентов витаминных салатов и супов. Из капусты можно готовить котлеты, фаршировать её, мариновать и квасить.

Несмотря на практически одинаковую пищевую ценность, чаще всего в кулинарии используется белокочанная капуста.

Краснокочанная капуста за счёт своего красивого цвета более выигрышно смотрится в салатах. Ещё ею можно заменить белокочанную капусту в борщах — она придаст блюду красивый фиолетовый оттенок и добавит новые вкусовые нотки.

А вот как гарнир краснокочанная капуста уступает белокочанной в плане эстетичности, так как при жарке и тушении теряет красивый фиолетовый оттенок.

Краснокочанная капуста прекрасно подходит для маринования. Для этого её нужно нарезать, добавить соль, сахар, уксус и специи по вкусу, и оставить на несколько часов. Получится вкусная закуска.

Белокочанная капуста идеальна для квашения, так как в ней много сахара, который необходим для процесса брожения. Для квашения лучше выбирать поздние сорта белокочанной капусты, которые запасли больше сахара.

Рецепт квашеной капусты

Ингредиенты из расчёта на банку объёмом 2 литра:

капуста — 1,5 кг (без кочерыжки);

средних размеров морковь — 1 шт.;

соль — 2 ч. л. с горкой;

свежий или сухой укроп — по вкусу.

Приготовление

Удалите с кочана верхние крупные листья (обычно они повреждены и не годятся для квашения) и хорошо промойте его. Удалите кочерыжку и нарежьте капусту соломкой шириной 4-5 мм.

Натрите на крупной тёрке морковь.

В глубокой ёмкости соедините капусту, морковь, соль и укроп и хорошо разомните получившуюся смесь — до появления сока. Наполните овощами банку и плотно утрамбуйте — сок должен полностью покрывать капусту, иначе в процессе квашения она начнёт чернеть. Если сока недостаточно, можно добавить немного соляного раствора.

Накройте банку с капустой полотенцем, куском ткани или марли, и оставьте на 3 дня при комнатной температуре. Несколько раз в день капусту нужно перемешивать, чтобы выпустить газ. Удобно использовать для этого палочки для суши.

[info_b]Важно: неприятный запах и появление в банке пузырей — это нормальный процесс ферментации капусты.[/info_b]

Если через три дня у капусты будет приятный кисловатый запах, её нужно поставить в холодильник. Если нет — она должна постоять ещё один день при комнатной температуре.

После того как капуста постоит неделю в холодильнике, её можно есть.

Новость Телеграф

Простой рецепт витаминного салата из краснокочанной капусты

Витамин C, которого много в красной капусте, разрушается при термической обработке, поэтому красную капусту лучше всего использовать в свежем виде, в салатах.

Ингредиенты:

300-400 граммов капусты;

2 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. яблочного уксуса;

соль, чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление

Капусту мелко нашинковать, слегка помять руками, добавить масло, уксус, соль, перец и перемешать.

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