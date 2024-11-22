В белорусских магазинах заметили новый вид красной рыбы за 12,9 руб/кг. Заменит ли лосося?

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Опубликовано: 22.11.2024 09:25 , Обновлено: 25.04.2025

В белорусских магазинах появился ранее не замеченный в продаже вид красной рыбы. Причём цена за килограмм рыбы из семейства лососевых приятно удивляет - всего 12,99 рубля. Узнали, чем примечателен арктический голец и сможет ли он стать полноценной альтернативой дорогостоящим лососю и форели.

Цена вопроса

Видео из одного из белорусских магазинов низких цен опубликовал TikTok-блогер под ником @bulbashikkk. Как видно на кадрах, цена за рыбу из семейства лососевых более чем приятная - всего 12,99 рубля.

При этом самую дешёвую форель сегодня на скидках можно найти в белорусских магазинах почти по 33 рубля за кило потрошёной тушки, а за филе благородного лосося и вовсе придётся раскошелиться почти на 92 рубля. Экономическая выгода на лицо, но что с пользой этого вида красной рыбы?

Что вообще такое этот голец?

Арктический голец (Salvelinus alpinus) — самая северная пресноводная рыба в мире. Её естественный ареал обитания охватывает весь арктический регион, поскольку эта рыба привычна к чрезвычайно холодным водам. Она на протяжении столетий оставалась важным, богатым питательными веществами источником пищи в традиционной кухне инуитов, этнической группы коренных народов Северной Америки.

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Арктический голец является прямым родственником форели и лосося. Имеет длинное, темно-коричневое тело с серебристой спиной, светлыми пятнами и белым, красным, розовым или оранжевым брюхом. Арктический голец живет долго, около 20 лет. Некоторые популяции остаются в пресноводных реках и озерах всю свою жизнь, но другие мигрируют между пресной водой и океаном. Питаются креветками, личинками насекомых, улитками, моллюсками и некоторыми видами мелкой рыбы. Повзрослев, отправляются в сезонные миграции — проводят лето в океане, где питаются планктоном и мелкой рыбой, и возвращаются в пресную воду на зиму, нерестятся в пресной воде.

Отличается ли по вкусу голец от лосося и что с пользой?

Арктический голец отличается нежной розовой мякотью и более мягким вкусом, чем лосось. При этом его мясо обладает легкой, слоистой текстурой.

Этот вид рыбы ценится в традиционных кухнях, включая блюда скандинавской кухни, где используется в соленом и копченом виде. Сегодня эта рыба всё больше ценится как альтернатива лососю в многочисленных культурных и инновационных блюдах.

Однако, ключевым вопросом при выборе гольца в качестве альтернативы лососю остаётся всё же его польза. И в этом смысле более дешёвый аналог мало в чём уступает своему более популярному родственнику.

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Арктический голец также является источником полезных жиров - жирных кислот омега-3. Эти жиры помогают поддерживать здоровье сердца и полезны для развития мозга. По этому показателю арктический голец находится на вершине списка: более чем 1000 миллиграммов на порцию. Эти уровни аналогичны лососю и форели.

Кроме того, арктический голец отличный источник белка, который необходим для построения и восстановления всех частей тела.

[info_b]Примечательно, что по некоторым показателям лосось даже уступает гольцу: в 100 граммах лосося содержится 19,8 грамма белков, тогда как для гольца этот показатель - 22,4 грамма. А вот жиров в гольце меньше - 5,7 грамма против 6,3 грамма у лосося. При этом общая калорийность лосося выше - 142 ккал против 135 ккал у гольца.[/info_b]

Кстати, полезной считается даже кожа гольца, которая является ценным источником кальция, а мясо также ценится как прекрасный источник витамина D. Работая вместе, кальций и витамин D позволяют поддержать кости здоровыми и крепкими, что крайне важно особенно зимой, когда солнечного света - естественного источника витамина D - в наших широтах недостаточно.

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