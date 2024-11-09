Эту более дешевую альтернативу лососю зря не едят многие белорусы. Почему нужно включить в рацион?

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Опубликовано: 09.11.2024 15:02 , Обновлено: 09.11.2024

Все больше белорусов начинают охотнее включать рыбу в свой ежедневный рацион. Но высокие цены на лосось, треску и другие деликатесы становятся проблемой на пути к здоровому питанию. В этом случае стоит заинтересоваться чуть более дешевыми, но не менее вкусными и питательными альтернативами. Одна из них доступна во многих магазинах Беларуси.

Рыба - один из ключевых элементов здорового и сбалансированного питания. Она является отличным источником кислот омега-3, а также витаминов: A, D, E и витаминов группы B. Кроме того, они богаты белком и минералами, такими как йод, селен и железо. Специалисты по питанию рекомендуют употреблять их до 2-3 раз в неделю.

[info_b]Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), жиры должны составлять менее 30% от общей потребляемой энергии. Причем, необходимо отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, которые в первую очередь содержаться в рыбе.

По рекомендациям ВОЗ, употреблять в пищу нужно не менее трех порций рыбы в неделю (100 г на порцию).

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Эту дешёвую белую рыбу белорусы часто зря игнорируют. Узнали, почему стоит включить в еженедельный рацион

Однако некоторые действительно полезные виды рыб стоят слишком дорого. Например, филе лосося с кожей стоит 91,96 р. за килограмм (согласно данным Edostavka на момент написания новости), а филе трески — 62,47 рубля за кг.

Однако не все обращают внимание, что на прилавках лежит более дешевая и не менее полезная альтернатива, настоящая жемчужина среди рыб — пикша. Килограмм филе без костей и кожи стоит в 2-3 раза дешевле лосося и трески — около 36 BYN (по данным Edostavka). Однако наверняка в магазинах низких цен можно найти и подешевле.

Чем полезна пикша?

Пикша — вид морской рыбы из семейства тресковых. Она водится в Северной Атлантике, а также в западной части Балтийского моря. Научное название Melanogrammus aeglefinus , происходит от греческого melanogrammus, или «черная линия». Эта рыба весьма популярна в Великобритании, где, наравне с треской, она составляет дуэт культового блюда fish and chips.

В Беларуси она не так популярна, а жаль! Это отличный источник белка, витаминов, минералов и полиненасыщенных жирных кислот.

Калорийность пикши (71 ккал) примерно равно треске (69 ккал), однако по жирным кислотам Омега-3 (которые благотворно влияют на сердце и нервную систему) мясо пикши превосходит мясо трески (260 мг против 170).

Также эта морская рыба обеспечивает организм фосфором, магнием, селеном и йодом.

[info_b]Фосфор может поддерживать здоровье костей и зубов. Селен помогает бороться со свободными радикалами, которые могут разрушать ваши клетки, приводя к хроническим заболеваниям. [/info_b]

Накапливают ртуть и отходы. Какие 6 видов рыб не стоит покупать белорусам?

Согласно медицинскому порталу WebMD, пикша богата несколькими витаминами группы В, такими как ниацин, B3, B6 и B12. Ниацин преобразует пищу в энергию, которую ваш организм использует в качестве топлива. B3 улучшает нервную и пищеварительную системы. Витамины B6 и B12 помогают в формировании красных кровяных телец, здоровье нервов и познании.

Кроме того, по словам медиков, в пикше низкий уровень ртути.

[info_b]Ртуть — тяжелый металл, который обычно накапливается в воде. Почти вся рыба содержит следы ртути. Однако употребление в пищу рыбы, содержащей примеси и тяжелые металлы, представляет риск для нервной, пищеварительной и иммунной систем. Нервная система детей продолжает развиваться, поэтому существует высокий риск отравления ртутью. Отравление ртутью чаще всего происходит при употреблении в пищу более крупной рыбы, такой как акулы, плиточники и меч-рыбы. Употребление пикши полезно, так как в ней содержится мало ртути. Это делает мелкую пикшу одним из самых безопасных вариантов. [/info_b]

Как лучше всего приготовить пикшу?

Пикша низкокалорийна и легко усваивается, поэтому идеально подходит как для питательного обеда, так и для ужина. Мясо этого вида упругое, но очень нежное. Его можно жарить или запекать с ароматными специями и соусами.

Подавать пикшу стоит в сопровождении жареных овощей и разнообразных салатов.

Классическая рыба с жареным картофелем: это самое популярное блюдо из пикши, особенно в английских странах. Жареная пикша с картофелем фри – простой и вкусный ужин.

Копченая пикша – настоящий деликатес. Она имеет прекрасный вкус при добавлении в рыбные супы, салаты или бутерброды.

Пикша, запеченная с травами: Чтобы подчеркнуть нежный вкус пикши, стоит запечь ее в духовке с любимыми травами, например, розмарином, тимьяном или майораном.

Пикша - недооцененная рыба, которая должна быть в рационе каждого, кто заботится о здоровье и ищет вкусные кулинарные решения. Она дешевая, полезная и чрезвычайно универсальная. Не позволяйте высоким ценам на рыбу отбить у вас желание ее есть. Откройте для себя вкус пикши и поймите, что ее стоит включить в свое меню!

Ранее Telegraf.news писал, что недавнее исследование японских ученых может заставить вас пересмотреть свои пищевые приоритеты, не изменяя привычкам — ведь они предложили ввести в рацион недорогую, мелкую рыбёшку, которую можно есть прямо с головой.

Эту недорогую рыбу учёные рекомендовали есть с головой. Как продлит жизнь белорусам?