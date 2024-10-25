В белорусских магазинах заметили "китайскую ягоду" по 103 рубля за кг. Стоит ли покупать "корзинки с одной шелухой"?

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Опубликовано: 25.10.2024 12:33 , Обновлено: 25.04.2025

Белорус заметил в одном из магазинов ягоды желто-оранжевого цвета, которые продают почти за 103 рубля за 1 кг. Однако поразило его не только это, но и наполнение 100-граммовой корзинки за 10,29 рублей. Что это за ягоды, которые называют "китайскими", чем полезны и стоит ли покупать?

Что за ягоды по 103 рубля за килограмм?

Фотографии необычных плодов, которые продают в “Евроопте”, прислал в редакцию Telegraf.news один из читателей. Называются они физалис, в народе также известны как “китайская ягода”, “ананасовая ягода”, пузырник или “земляная клюква”.

Фото: читатель Telegraf.news

Читатель пожаловался, что “в корзинке не видны сами ягоды, одна шелуха, за что платить?”

“На вес корзинки очень лёгкие, а сквозь них вообще очень сложно рассмотреть, сколько там ягод”, — добавил он.

Фото: читатель Telegraf.news

Так же он рассказал, что помнит вкус физалиса с детства, когда ещё был ребенком и думал, что это такие необычные помидоры.

На ценнике написано, что привезли эти ягоды из самой Колумбии, которая находится в 10,4 тыс. км от Беларуси.

Тем временем на сайте E-dostavka 100-граммовая коробка с физалисом стоит немного дороже — 10,99 рублей (109,90 р. за кг).

К слову, очищенную “китайскую ягоду” продают и в Green. На сайте доставки написано, что 170 грамм стоит 18,99 рубля, а 1 килограмм — 111, 71 руб.

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Что такое физалис?

Физалис – это яркое и необычное растение, которое часто сравнивают с маленьким китайским фонариком. Его желто-зеленые или желто-оранжевые плоды, покрытые шуршащей оболочкой (похожей на бумужную), привлекают внимание своим необычным видом.

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Название происходит от греч. φυσαλίς — «пузырь», что связано с формой чашечки, окружающей плод.

Физалис является родственником помидоров, баклажанов и перца. Существует множество видов, как декоративных, так и съедобных.

Съедобные сорта физалиса имеют сладкий или кисло-сладкий вкус.

Родина физалиса – Центральная и Южная Америка. Особое распространение растение получило в Мексике, Гватемале. Однако растет пузырник и в Беларуси.

Чем полезны ягоды физалиса?

Согласно данным доктора медицины Пунам Сачдев, на портале WebMD, физалис - это богатый источник витамина С, антиоксидантов и других питательных веществ.

[info_b]Пунам Сачдев — доктор медицины, получила степень бакалавра медицины и хирургии (MBBS) в Мадрасском медицинском колледже, Ченнаи, Индия. Она окончила Университет Гуджарата в 2003 году со степенью доктора медицины (MD) по специальности педиатрия. С 2008 года она имеет большой опыт написания статей на различные медицинские темы для широкой публики и врачей. [/info_b]

По ее словам, одна чашка физалиса содержит более 50% суточной нормы витамина С. Витамин С действует как антиоксидант, защищая организм от воздействия свободных радикалов и укрепляя иммунную систему. Он также участвует в образовании коллагена, который способствует заживлению ран. Кроме того, витамин С улучшает усвоение других питательных веществ. Он помогает организму усваивать железо и вырабатывать другие антиоксиданты, такие как витамин Е.

Кроме того, употребление плодов физалиса может помочь вам удовлетворить ваши ежедневные потребности в кальции, отметила доктор.

В свою очередь высокое содержание пектина в плодах физалиса “делает их идеальными для приготовления джемов и желе, но пектин также является хорошим источником клетчатки. Пищевые волокна помогают пище продвигаться по толстому кишечнику (ободочной кишке), предотвращая запоры”.

Так, в одном стакане физалиса содержится:

Калорий: 66;

Белка: 1 грамм;

Углеводы: 15 г;

Клетчатка: 15 г;

Кальций: 41 мг;

Железо: 0,5 мг;

Натрий: 1,5 мг;

Витамин С: 41 мг;

Витамин А: 450 международных единиц (МЕ).

Возможный вред физалиса

Как известно, любой продукт при переедании может принести вред. Например, пузырник советуют есть с осторожностью людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и проблемами со щитовидной железой.

Беременным женщинам также советуют ограничить потребление этих ягод, а в период грудного вскармливания лучше совсем от них отказаться.

Если возникают аллергические реакции, следует немедленно прекратить употребление экзотических плодов.

Гипотоникам стоит есть ягоды умеренно, чтобы избежать резкого снижения артериального давления.

Как белорусам самим вырастить физалис?

Вырастить его самостоятельно не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Выбор сорта

Существует множество сортов физалиса. Для начинающих садоводов лучше выбрать неприхотливые сорта с крупными плодами.

Перед посадкой семена физалиса желательно замочить в теплой воде на несколько часов. Это ускорит их прорастание.

Посев

Рассадный метод

Семена высевают в небольшие емкости с питательным грунтом на глубину около 1 см. Емкости с посевами накрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место. Регулярно проветривают и увлажняют почву.

После появления 2-3 настоящих листьев рассаду пикируют в отдельные горшочки.

Рассаду высаживают в открытый грунт, когда минует угроза заморозков - весной, в середине марта или апреле. Расстояние между растениями должно быть около 50 см, между рядами – 70 см.

В грунт

В открытый грунт семена высевают весной после того, как минует угроза заморозков (в середине марта или апреле). Почва должна быть легкой, плодородной и хорошо дренированной.

Физалис предпочитает солнечные места.

Уход за физалисом

Физалис любит умеренный полив, особенно в период плодоношения.

Регулярно подкармливайте растения комплексными минеральными удобрениями. Также регулярно удаляйте сорняки.

После полива и дождей рыхлите почву для лучшего доступа воздуха к корням.

Подробнее о том, как посадить физалис, смотрите на видео ниже:

https://youtu.be/5uK9_I2215o

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