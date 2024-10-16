В одном из минских ресторанов начали продавать "сосиски", внутри которых - творог. Это как?

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Опубликовано: 16.10.2024 15:50 , Обновлено: 16.10.2024

В одном из минских ресторанов в меню предложили, казалось бы, обычные сосиски с гречкой и кетчупом. Но не все так банально. На вид - сосиски, а на деле - десерт.

Под образом колбасного изделия скрывается глазированный сырок. А “кетчуп” - клубничный джем, с “гречкой” все более прозаично - это гречневый попкорн. “Было ощущение, что он пахнет сосисками, настолько правдоподобно выглядел. Очень вкусно, рекомендую”, - поделился отзывом на десерт один из пользователей Instagram.

Такое блюдо предлагают посетителям в ресторане “Пена дней” за 11 рублей. Как передал портал Onliner, в заведении уточнили, что десерт состоит из двух творожных сырков со сгущенкой, белым шоколадом и какао-маслом.