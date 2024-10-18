"Такого я еще не видела" - В витебском магазине заметили вино в йогуртовых стаканах. Сколько стоит?

🎥 Видео

Опубликовано: 18.10.2024 21:29 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали вино в пластиковом стакане, как из-под йогурта, в витебском магазине. Автор видео удивилась находке, а вот люди постарше в комментариях заверили, что в такой таре напиток продают уже лет 30.

“Такого прикола я еще не видела. Кто угадает, что это? Это вино. Кто не хочет покупать себе литр винишка, вот такой формат”, - показала девушка.

Это продукция Слонимского винно-водочного завода, в частности вино “Слонімскі пачастунак” (на их сайте сказано, что напиток производят в объеме 0,25 литра, 0,5, 0,7 и 1 литр). Показанный стакан - как раз 0,25, стоит он 2,62 - 2,75 рубля.

“Папин йогурт”, - пошутил один комментатор.

“Это пробник”, - предположил другой.

“В 90-е годы было очень популярно”, - рассказал третий.

“Для эстетов, которые с горла не пьют”, - написал четвертый.

Кто-то же говорил о качестве напитка: “Это чернило, а не вино”.