В магазине заметили белорусских раков почти за 90 рублей. Почему дороже креветок?
В Сети показали фото с ценами на белорусских раков и креветок из России в магазине торговой сети "Евроопт". Стоимость первых - 89,99 рубля за кило. Сравнили цены на раков и на креветки, лобстеры, крабы.
Так, ценник на свежемороженые белоногие креветки Vici в “Евроопте” - 26,99 рубля за один килограмм (то есть на 63 рубля дешевле, или в 3,3 раза).
В сервисе Edostavka ценники на все предлагаемые креветки ниже, чем на раки: от 9,99 рубля за варено-мороженую креветку «Северная» до 67,25 за креветку Fish без головы.
А вот лобстер дороже раков - 239 рублей за кило в Edostavka. Конечности камчатского краба дешевле лобстеров, но все равно дороже белорусских раков - 129 рублей за кило.
Кстати, раков можно также найти найти в интернет-магазине “Гиппо”. Там их стоимость в два раза ниже - 44,99 рубля за кило. И все равно дороже креветок: “Гиппо” предложил купить свежемороженые аргентинские красные креветки в панцире по цене 42,99 рубля за один килограмм.
Почему белорусские раки дороже креветок
Как утверждает портал Fishingby.com, в Беларуси сейчас длиннопалый рак является единственным промысловым видом, а популяция сокращается. Это одна из причин высокой стоимости этого товара, написал источник. Вот еще какие факторы, влияющие на цену, назвал:
- ограничения на вылов,
- высокая себестоимость содержания и разведения раков в искусственно созданных условиях,
- превышение спроса над предложением.
Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали видео, в котором показали ценник на каштаны в гомельском магазине — 32,36 рубля за кило. Комментаторы стали интересоваться, не те ли это каштаны, которые хорошо всем знакомы.
«Это не те, что на улице валяются?» — В гомельском магазине заметили каштаны в 22 раза дороже картошки