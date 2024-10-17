В магазине заметили белорусских раков почти за 90 рублей. Почему дороже креветок?

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Опубликовано: 17.10.2024 15:03 , Обновлено: 25.04.2025

В Сети показали фото с ценами на белорусских раков и креветок из России в магазине торговой сети "Евроопт". Стоимость первых - 89,99 рубля за кило. Сравнили цены на раков и на креветки, лобстеры, крабы.

Так, ценник на свежемороженые белоногие креветки Vici в “Евроопте” - 26,99 рубля за один килограмм (то есть на 63 рубля дешевле, или в 3,3 раза).

Фото: Fishingby.com

В сервисе Edostavka ценники на все предлагаемые креветки ниже, чем на раки: от 9,99 рубля за варено-мороженую кре­вет­ку «Се­вер­на­я» до 67,25 за кре­вет­ку Fish без головы.

А вот лобстер дороже раков - 239 рублей за кило в Edostavka. Конечности камчатского краба дешевле лобстеров, но все равно дороже белорусских раков - 129 рублей за кило.

Кстати, раков можно также найти найти в интернет-магазине “Гиппо”. Там их стоимость в два раза ниже - 44,99 рубля за кило. И все равно дороже креветок: “Гиппо” предложил купить свежемороженые аргентинские красные креветки в панцире по цене 42,99 рубля за один килограмм.

Почему белорусские раки дороже креветок

Как утверждает портал Fishingby.com, в Беларуси сейчас длиннопалый рак является единственным промысловым видом, а популяция сокращается. Это одна из причин высокой стоимости этого товара, написал источник. Вот еще какие факторы, влияющие на цену, назвал:

ограничения на вылов,

высокая себестоимость содержания и разведения раков в искусственно созданных условиях,

превышение спроса над предложением.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали видео, в котором показали ценник на каштаны в гомельском магазине — 32,36 рубля за кило. Комментаторы стали интересоваться, не те ли это каштаны, которые хорошо всем знакомы.

«Это не те, что на улице валяются?» — В гомельском магазине заметили каштаны в 22 раза дороже картошки