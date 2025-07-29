Ученые наконец-то выяснили, что полезнее - курица или говядина. Но есть нюанс

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Опубликовано: 29.07.2025 19:08 , Обновлено: 29.07.2025

Согласно новому спорному исследованию, употребление постной говядины может меньше вредить кишечнику, чем курица. При этом до сих пор именно красное и переработанное мясо связывали с повышенным риском рака кишечника и болезней сердца, тогда как птицу считали более безопасным источником белка.

Как проводилось исследование

Испанские ученые проанализировали влияние курицы и говядины на микробиом кишечника (сообщество полезных бактерий, взаимодействующих с мозгом) у 16 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 22 лет. Участники в случайном порядке придерживались одного из двух рационов по 8 недель.

Одна группа три раза в неделю ела говядину (породу Pirenaica, богатая калием, цинком и витамином B), а другая курицу.

Оба вида мяса готовили стандартными способами: жарили, тушили и запекали. Пищевая ценность обеих диет, включая источники белков и жиров, была одинаковой в обеих группах.

Затем участники проходили пятинедельный период между двумя диетами, в течение которого они возвращались к своему обычному рациону. Образцы кала собирали в начале и в конце каждого периода диеты.

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Курица vs говядина: ключевые различия

Согласно результатам:

куриная диета снижала разнообразие микрофлоры и повышала уровень вредных бактерий;

говядина увеличивала количество бактерий Blautia, защищающих слизистую кишечника;

птица также ухудшала усвоение глюкозы и снижала производство аминокислот.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что включение постного красного мяса (например, говядины) в здоровый рацион питания может оказать положительное влияние не только на микробиом кишечника, но и на некоторые показатели здоровья», — утверждают авторы исследования.

Ограничения и “куриный” риск рака

Авторы признают, что исследование имело недостатки — например, рацион участников оценивался по их собственным отчетам.

Кстати, ранее итальянские ученые выявили, что употребление более 300 г курицы в неделю (около 4 порций) вдвое повышает риск смерти от 11 видов рака, включая желудочный.

“Мы не можем точно сказать, с чем связан этот риск — возможно, с высокими температурами приготовления или кормом для птицы”, — сообщили исследователи.

Впрочем, Cancer Research UK уточняет, что 21% случаев рака кишечника вызваны именно красным или переработанным мясом. Как минимум, это объясняется химическими веществами, которые образуются при обработке или готовке.

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Мясо в рационе: баланс пользы и вреда

Согласно Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS), мясо как часть сбалансированного питания поставляет белок для мышц и выработки гормонов, а также содержит витамин B12, важный для нервной системы

Однако служба рекомендует сократить потребление красного мяса до 70 г в день (примерно 2 тонких ломтика ростбифа) вместо привычных 90 г. Как максимум, это поможет снизить потенциальные риски, не отказываясь полностью от полезных свойств продукта.

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