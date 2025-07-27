Как приготовить домашнюю Gallina Blanca? Нашли простой рецепт универсальной приправы со знакомым вкусом

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Опубликовано: 27.07.2025 13:43 , Обновлено: 27.07.2025

Универсальные приправы, которые можно добавлять во многие блюда - от супов и бульонов до котлет и мясных рагу - полюбились многим хозяйкам. Они удобны в повседневной готовке и экономят время при приготовлении базовых блюд - не нужно подбирать отдельные специи, берёшь универсальную баночку и используешь любимую приправу, в которой всё уже смешано в оптимальных пропорциях. Нашли рецепт такой приправы, вкус которой с детства знаком многим под фирменным названием Gallina Blanca.

Gallina Blanca - это испанский бренд пищевых концентратов и продуктов быстрого приготовления, который работает на рынке пищевой промышленности с 1936 года. В Беларуси наибольшую популярность компания получила благодаря своим фирменным кубикам куриного бульона, а также универсальной приправе ярко жёлтого цвета с насыщенным вкусом.

Впрочем, некоторые недолюбливали оригинальные “кубики”, пеняя на то, что они якобы “напичканы химией”. Именно поэтому многие хозяйки начали сами “химичить” на кухне, изобретая собственные вариации универсальной приправы, похожей на покупные “кубики”, но с точно натуральным составом.

Почему универсальные приправы получили такую популярность?

Никто не спорит с тем фактом, что к каждому продукту лучше подбирать идеальную приправу индивидуально. Специи, которые добавляют при тушении мяса, могут испортить вкус рыбы, а приправа, обогащающая аромат украинского борща, может не подойти к кавказскому плову. Однако в арсенале тех, кто на кухне появляется не от случая к случаю, а проводит там большую часть своей жизни, всегда есть баночка универсальной приправы, которая подходит сразу ко многим базовым блюдам.

Причин такой популярности универсальных приправ немало. Вот лишь несколько из них:

1. Экономия времени

С универсальной приправой не нужно думать, что и в каких пропорциях добавить в суп или котлеты — всё уже смешано в оптимальных пропорциях.

2. Упрощает готовку

Как следует из названия, универсальная приправа подходит для мяса, рыбы, овощей, супов, салатов, а порой даже выпечки (в зависимости от состава).

3. Сбалансированный вкус

Производители обычно сочетают соль, перец, чеснок, лук, травы и другие специи так, чтобы вкус был гармоничным и подходил ко многим блюдам.

4. Универсальность

Её можно использовать для маринадов, использовать для жарки, тушения, запекания, ей также можно посыпать готовые блюда непосредственно перед подачей.

5. Долгий срок хранения

Готовая смесь не теряет аромат дольше, чем отдельные специи, а за счёт добавления соли её срок годности значительно увеличивается.

6. Подходит новичкам

Если плохо разбираетесь в специях, универсальная приправа поможет избежать ошибок во вкусовых сочетаниях.

Впрочем, у такой приправы, безусловно, есть и минусы. Во-первых, в ней обычно содержится достаточно большое количество соли, поэтому тем, кому показана бессолевая диета, она не подойдёт. Соль в универсальной приправе используется производителями как консервант, поскольку в основе самой приправы содержатся не только специи (типа перца, кориандра орегано и так далее), которые хорошо хранятся сами по себе, но и высушенные овощи, срок годности которых короче.

[info_b]Кстати, поскольку соль служит основой универсальной приправы, при её использовании в приготовлении блюд не нужно добавлять соль дополнительно. По сути, универсальная приправа заменяет соль, но дополнительно имеет другие вкусовые добавки.[/info_b]

Во-вторых, стандартный вкус может вскоре приесться, так что универсальная приправа не должна становиться единственной в арсенале тех, кто предпочитает получать от еды наслаждение, а не только энергетическое насыщение.

Как приготовить приправу “аля Gallina Blanca” дома?

Многие хозяйки готовят универсальную приправу с помощью специальных приборов - дегидраторов. Они позволяют высушить любой овощ или зелень, которые затем можно измельчить.

Аналогично! Только затем для разных блюд делаю. С перцем и чесноком и томатом -для красных борщей, чисто зеленуха+морковь+лук для всего остального

Для того, чтобы приготовить универсальную приправу с “тем самым” вкусом из детства, придётся потратить несколько часов, но зато вы точно будете уверены в том, что в вашей универсальной приправе исключительно натуральные ингредиенты и нет никаких посторонних вкусовых добавок, призванных “обмануть” ваши рецепторы.

Для фирменной жёлтенькой приправы потребуются следующие ингредиенты :

морковка,

сладкий перец,

пучок петрушки, укропа, кинзы или другой зелени по вкусу,

3-4 зубчика чеснока,

несколько лавровых листиков,

1-2 чайной ложки сахара,

1-2 столовых ложек растительного масла,

1,5 стакана мелкой соли.

Способ приготовления:

Морковку и перец тщательно вымыть, очистить и нарезать небольшими кусочками. Зелень вымыть и мелко нарезать. Чеснок пропустить через пресс или измельчить ножом. Лавровый лист измельчить. Соединить все измельчённые ингредиенты с сахаром, солью и маслом в чаше блендера и пропустить через блендер. Полученную кашеобразную смесь выложить на пергамент тонким слоем и отправить в разогретую до 100°С духовку на 2 часа.

Автор этого рецепта, которая [link href=“https://www.tiktok.com/@mama.zhannochka/video/7511677308718075154” target=“_blank” rel=“noopener”] поделилась [/link]им в TikTok, посоветовала не добавлять в массу зелёный лук, поскольку он сохнет быстрее и, скорее всего, сгорит прежде, чем подсохнут остальные овощи. В результате приправа будет горчить и, по сути, вы её испортите. Если вы всё же хотите, чтобы в вашей универсальной приправе присутствовал зелёный лук, его лучше подсушить отдельно, измельчить и смешать с уже готовой приправой.

[info_b]Хранить такую приправу можно достаточно длительное время - в сухой стеклянной таре. Некоторые предпочитают хранить её в холодильнике.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал о другой смеси, которую советуют использовать вместо соли. Приготовить её дома можно буквально за 2 минуты, а в составе - всего 4 ингредиента, доступных любому белорусу.

Эту смесь специй советуют использовать вместо соли. Как приготовить дома за 2 минуты?