Сделайте это перед тем, как положить мясо в морозилку. Как трюк ускорит потом готовку?

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Опубликовано: 01.04.2025 17:31 , Обновлено: 01.04.2025

Запастись мясом на неделю или месяц вперёд? Забить им половину морозилки? Если ваш ответ на эти вопросы - да, то вам стоит задуматься над одним полезным советом. Эта идея может показаться немного странной, но многие профессиональные кулинары дают этому способу зеленый свет.

Если вы покупаете охлаждеенное мясо впрок, чтобы потом заморозить его, то подумайте над тем, чтобы приготовить маринад и положить мясо в морозилку уже в нем . Это может стать по-настоящему революционным решением.

Ведь потом вам не потребуется ждать полной разморозки, чтобы быстренько приготовить ароматные блюда. Мясо, помещенное в морозильник вместе с правильно подобранной смесью специй и других ингредиентов станет просто находкой. Но тут важно учесть некоторые нюансы, о которых расскажем чуть ниже.

При этом стоит помнить, что глубокая заморозка мяса является естественной приостановкой процесса маринования. А это значит, что не стоит бояться, что белок в мясе не будет подвергаться нежелательному перенасыщению специями. Это особенно важно при использовании таких интенсивных добавок, как чеснок или острые специи. Можно смело их добавлять до заморозки.

Что лучше не добавлять в маринад перед заморозкой?

Но не все ингредиенты одинаково устойчивы к низким температурам. Например, растительное масло хорошо подходит в маринадах в качестве замены майонезу, текстура которого при замораживании становится гораздо менее аппетитной. Отличным вариантом станет правильно подобранное растительное масло с добавлением таких трав, как шалфей, тимьян и розмарин. Они прекрасно переносят заморозку, а при нагревании выделяют ни с чем не сравнимые ароматы.

А для любителей говядины идеальным выбором могут стать маринады на основе бульона, соевого соуса или бальзамического уксуса. Эту смесь особенно рекомендуется использовать для приготовления гуляша или стейков.

[inf]В то же время стоит быть осторожнее с более тонкими ингредиентами маринада, такими как черный перец или паприка — вкус этих специй может немного измениться после длительного хранения в морозильной камере.[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что ответ на вопрос, может ли испортиться замороженное мясо, не очевиден. Все зависит от вида и размера куска. Прежде чем положить его в морозильную камеру, стоит запомнить несколько правил. Как долго мясо может оставаться в морозильной камере?

Может ли замороженное мясо испортиться? Это правило продлит его срок